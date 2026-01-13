Marvel Studios quiere a otra estrella de Stranger Things tras el fichaje de Sadie Sink

Marvel Studios quiere a otra gran estrella de Stranger Things tras el fichaje de Sadie Sink - MARVEL STUDIOS

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Tras el fichaje de Sadie Sink, que debutará en Spider-Man: Brand New Day con un personaje todavía por desvelar, Marvel Studios estaría interesada en sumar a otro importante intérprete de Stranger Things. Joe Keery, actor y músico que encarnó al emblemático Steve Harrington en el fenómeno de Netflix, se habría reunido con el estudio para hablar de su posible incorporación al Universo Cinematográfico Marvel.

Según informa el insider Daniel Richtman, Keery está en el radar de Kevin Feige, pero no señala ningún personaje concreto al que podría encarnar, lo que ha disparado las quinielas entre los seguidores. El público baraja nombres como Cíclope, líder de los X-Men, o Harry Osborn, el mejor amigo de Peter Parker que más adelante tomará el legado de su padre como Duende Verde y se convertirá en su enemigo.

La información surge poco después de que distintos rumores indicasen que Marvel Studios quiere fichar a Millie Bobby Brown, que da vida a Once en Stranger Things, para incorporarse a la futura película de X-Men que dirigirá Jake Schreier, responsable de Thunderbolts. No existe confirmación sobre qué papel podría interpretar la actriz, pero las especulaciones van desde Kitty Pryde hasta Pícara y Jean Grey.

Conviene recordar que, aunque en Vengadores: Doomsday múltiples intérpretes de los X-Men de la etapa Fox retomarán sus personajes, Marvel Studios ya trabaja en un reinicio de la Patrulla-X. Feige confirmó la implicación de Schreier y ha señalado que el guion está en marcha con un enfoque que apunta a la elección de un nuevo reparto para redefinir a los mutantes en la continuidad principal del UCM.

En cuanto a la carrera de Keery más allá de Stranger Things, el actor ha participado en títulos como Free Guy y Fargo al tiempo que ha reforzado su perfil público gracias a su faceta musical. Bajo el nombre artístico Djo, el intérprete ha logrado una notable proyección internacional, con temas como End of Beginning que han tenido un fuerte impacto en plataformas digitales.

A falta de confirmación oficial sobre los posibles fichajes de Keery y Brown, la actriz de Stranger Things que ya forma parte del UCM es Sadie Sink. La intérprete que da vida a Max en la serie aparecerá en Spider-Man: Brand New Day y, posteriormente, también en Vengadores: Secret Wars. Se desconoce qué rol interpretará, pero los rumores la sitúan en opciones tan distintas como Mary Jane y Gwen Stacy hasta Firestar y Jean Grey, una incógnita que Marvel y Sony han conseguido mantener en secreto pese a las filtraciones del rodaje de la película protagonizada por Tom Holland, que llegará a los cines el 31 de julio.