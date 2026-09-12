Archivo - Sacha Baron Cohen protagonizará la obra de teatro de Quentin Tarantino en Londres - CARLA VAN WAGONER / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Además de regresar como el irreverente Ali G el próximo 23 de octubre con el estreno en cines de Who Iz I?, Sacha Baron Cohen también protagonizará The Popinjay Cavalier, la obra de teatro con la que Quentin Tarantino debutará en el West End de Londres en la primavera de 2027.

Según le han revelado a Deadline fuentes cercanas a la producción, Cohen interpretará al personaje principal en la obra, descrita como una "comedia de capa y espada".

La producción, que supondrá también el debut teatral del director y protagonista de Borat, llegará al West End de Londres en la primavera de 2027. Sin embargo, aún no se ha anunciado en qué teatro se representará The Popinjay Cavalier.

LA OBRA SE AMBIENTARÁ EN LA EUROPA DE 1830

Hasta el momento se desconocen los detalles de la trama, excepto que estará ambientada en la Europa de 1830. Asimismo, Quentin Tarantino, ganador del Oscar a mejor guion en 1995 por Pulp Fiction y en 2013 por Django desencadenado, ya anunció el pasado agosto que se preparaba para debutar en el teatro con un libreto completamente original.

"Ambientada en la Europa de 1830, The Popinjay Cavalier es una comedia desenfrenada de engaños inspirada en las grandes epopeyas de capa y espada del teatro y del cine. Una celebración del teatro y su intenso romance, narrada con el estilo característico de Tarantino y su ingenio inconfundible", adelanta la sinopsis oficial de la obra.

Sonia Friedman y Sony Pictures son los productores, y ya presentaron The Popinjay Cavalier como "una celebración del teatro escrita y dirigida por Tarantino". La noticia de Cohen como protagonista de la producción se produjo poco antes de su regreso como el irreverente y descarado Ali G en los cines con Who Iz I?

El personaje de Ali G apareció por primera vez en el programa de Channel 4 The 11 O'Clock Show, antes de protagonizar su propio espacio, Da Ali G Show, trabajo por el que ganó dos premios BAFTA. Además, Cohen ha sido nominado en tres ocasiones a los Oscar: dos por los guiones de Borat, estrenada en 2006, y su secuela, que llegó en 2020, y una tercera por su interpretación en El juicio de los 7 de Chicago.