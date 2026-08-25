Tronchante tráiler del regreso de Sacha Baron Cohen como Ali G en ¿Who Iz I? - SONY PICTURES

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

Sacha Baron Cohen regresa a los cines el 23 de octubre para interpretar nuevamente a Ali G en ¿Who Iz I? Para ir calentando motores hasta su estreno, Sony ha lanzado un desternillante tráiler de esta secuela del filme original de 2002, donde este irreverente personaje vuelve a protagonizar una serie de situaciones disparatadas y bromas a costa de distintas personalidades, entre ellas un general estadounidense retirado.

"Soy yo. Ali G", dice al inicio del adelanto el personaje de Cohen, ahora con rastas y una expresión más seria en su rostro. "He estado fuera durante 20 años, relajándome, y durante todo ese tiempo el mundo se ha ido al garete", añade en otra escena, mientras participa en una entrevista.

"Hubo guerras, Covid y Ed Sheeran", prosigue Ali antes de que las imágenes muestren al cantante en un evento para celebridades y afirme que va a regresar por todo lo alto con un documental repleto de personas reales en vez de actores.

ALI G Y JULIE A PUNTO DE SER PADRES

Poco después, el adelanto también muestra la vida de Ali con Julie, su novia, ahora embarazada, aunque se niega a creer que va a ser padre.

"¿No crees que esté embarazada?", pregunta el ginecólogo. Es entonces cuando Ali G prueba el sabor del test de embarazo. "Sabe a orina", dice. "Bueno, eso es porque me meé encima", responde Julie en la surrealista escena.

Más adelante, Ali participa en una serie de disparatadas situaciones que van desde ser considerado un bicho raro en la clase de un colegio hasta participar en un podcast o protagonizar un hilarante encuentro con el general retirado del Ejército estadounidense Stewart Rodeheaver.

El personaje de Ali G apareció por primera vez en el espacio de Channel 4 The 11 O'Clock Show, antes de protagonizar su propio programa, Da Ali G Show.

Cohen dio el salto al cine con el filme de 2002 Ali G anda suelto, que recaudó casi 26 millones de dólares en la taquilla mundial. Dirigida, escrita y protagonizada por Cohen, Ali G: Who Iz I? también cuenta en su reparto con Morgana Robinson, quien sustituye a Kellie Bright en el papel de Julie.