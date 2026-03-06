Quentin Tarantino da un giro total a su carrera: una comedia de enredos... ¿protagonizada por Bradley Cooper?

Archivo - Quentin Tarantino arrives for A Life in Pictures event hosted by the British Academy Film Awards (BAFTA) - GILES ANDERSON/PA WIRE/DPA - Archivo

MADRID, 6 Mar. (CulturaOcio) -

Tras descartar la que iba a ser su décima y última película: The Movie Critic, Quentin Tarantino anunció el pasado agosto que se preparaba para debutar en el West End de Londres con un guion teatral completamente original. Ahora se ha revelado de qué trata la obra del director de filmes tan icónicos como Pulp Fiction o Kill Bill, que además se aleja por completo de su habitual tono violento en la gran pantalla.

Según informa The Daily Mail, la obra de Tarantino dista bastante de la línea que el director acostumbra a plasmar en sus filmes. Al parecer, el cineasta ha escrito una comedia británica de enredos a la antigua usanza, con un constante vaivén de personajes, malentendidos, identidades falsas y situaciones exageradas de ritmo ligero, propias de las comedias de Brian Rix y Ray Cooney.

"Lo ha escrito él mismo. No está basado en ninguna de sus películas. Es una comedia al estilo británico de Qué ruina de función", le reveló una fuente al medio, señalando así que la obra de Tarantino tendrá el tono de la comedia que dirigió Peter Bogdanovich en 1992, con Michael Caine como protagonista.

La información también destaca que la obra tiene previsto inicialmente su estreno para 2027, aunque cabe la remota posibilidad de que lo haga a finales de 2026. Asimismo, parece que Tarantino está en conversaciones con actores de Hollywood de primer nivel para protagonizarla.

Entre los nombres que suenan con fuerza se encuentra el del actor Bradley Cooper, quien ya protagonizó hace una década una versión teatral de El hombre elefante en el West End. También se rumorea que la obra de Tarantino es un proyecto ambicioso y se especula con que incluirá una escena en la que un actor descenderá al escenario colgado de un cable, lo que supone un efecto poco habitual en las producciones teatrales.

Por otro lado, Tarantino ya aseguró el pasado agosto en una entrevista con GQ que estaba centrado en el proyecto y tenía toda la obra escrita, con vistas a empezar a trabajar en ella a principios de 2026 en Londres.