Piden censurar el regreso de Ali G de Sasha Baron Cohen por racista

Piden censurar el regreso Ali G de Sasha Baron Cohen por racista - SONY PICTURES

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Sacha Baron Cohen volverá a ponerse en la piel del irreverente Ali G el próximo 23 de octubre, con el estreno en salas de Who Iz I?. Sin embargo, el regreso de Ali G no está teniendo la acogida esperada en Reino Unido y la película ya ha desatado la polémica, hasta el punto en que se ha iniciado una campaña para retirarla de las salas.

Según informa Variety, el pasado miércoles, NewsCord, una plataforma especializada en el seguimiento de la actualidad y los medios de comunicación, puso en marcha una campaña para pedir a los cines de todo el mundo que no proyecten Ali G: Who Iz I?. La iniciativa consiste en enviar correos electrónicos a las principales cadenas de exhibición en nombre de quienes deciden sumarse a la petición. De acuerdo con la plataforma, hasta este viernes ya había recibido solicitudes para enviar más de 36.000 mails.

Esta campaña acusa a Cohen de utilizar la sátira como "una forma de encubrir la difusión de estereotipos racistas". Para respaldar esta postura, cita un artículo publicado en un periódico británico en el año 2000, apenas dos años después de que Ali G apareciera por primera vez en la televisión del Reino Unido.

Ali G apareció por primera vez en 1998, de la mano de Cohen, como parte del programa de Channel 4 The 11 O'Clock Show. El personaje estaba concebido como un joven blanco de pocas luces que imitaba la estética y la forma de hablar del hip-hop británico y de la cultura jamaicana.

La intención de la parodia era precisamente poner de relieve su ignorancia y burlarse de la apropiación cultural y de los estereotipos que él mismo reproducía. Sin embargo, en el artículo publicado en 2000, el cómico Felix Dexter sostenía que el personaje "permite a las clases medias progresistas reírse de la cultura urbana negra sin renunciar a su imagen de corrección política".

En el mismo artículo, la escritora Jeanette Winterson fue especialmente crítica con el comediante: "no sé qué diferencia hay entre él y los Black and White Minstrels", afirmó, en referencia al longevo programa de televisión. En Substack, la escritora y presentadora británica Afua Hirsch aseguró que, aunque durante su juventud consideraba a Ali G profundamente ofensivo, "sabía que se estaba burlando de nosotros", escribió.

"Las personas negras ya no visten así. Ni siquiera las personas blancas que imitan a las personas negras hablan de esa manera. Sexualizar a las mujeres negras y burlarse con ligereza de las mujeres de clase trabajadora ya no está socialmente aceptado", continuó. "El supuesto 'humor' de Baron Cohen no es más que una combinación burda de todos estos elementos", finalizó Hirsch.

LA SUPUESTA VICTORIA DE NEWSCORD NO ERA TAL

Sin embargo, parece que la campaña de NewsCord contra Ali G: Who Iz I? no ha logrado la victoria que algunos medios habían dado por conseguida. La plataforma compartió la respuesta de Picturehouse Cinemas a uno de los correos enviados en el marco de la campaña. La cadena aseguraba que no tenía previsto proyectar la película cuando llegase a las salas y, al parecer, NewsCord lo interpretó como una confirmación de que Picturehouse no proyectaría la cinta y presentó la respuesta como un triunfo de su campaña.

La información proporcionada por Variety también destaca que el mail recibido era, en realidad, una respuesta estándar de Picturehouse a las consultas de los clientes sobre películas que la compañía todavía no ha programado y que, por tanto, no figuran en su cartelera. En el caso de Ali G: Who Iz I?, la cadena todavía no había tomado ninguna decisión sobre su posible estreno.

"Los cines están para atraer y entretener al público más amplio posible. No están ahí para actuar como censores ni para decidir qué debe gustar al público", afirmó al medio Phil Clapp, responsable de la Asociación de Cines del Reino Unido, sobre la campaña. "Por eso, cuando una película ha recibido la correspondiente calificación de la BBFC -el organismo oficial del Reino Unido encargado de clasificar por edades las películas, vídeos y contenidos audiovisuales-, serán los propios cines los que decidan si proyectarla o no, teniendo en cuenta únicamente la posible respuesta de su público", sentenció.