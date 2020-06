Los sables láser originales de los Jedi y Sith de Star Wars eran del mismo color

MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Pensar en Star Wars es pensar en los épicos duelos de sable láser entre Darth Vader y Obi-Wan o entre Rey y Kylo Ren o del resto de jedis y siths de la franquicia galáctica. Las espadas de luz son un elemento muy importante en el universo creado por George Lucas, y su color siempre esconde un significado oculto. Pero en un principio, todos los sables láser iban a ser iguales.

En 2013, la editorial Dark Horse sacó una adaptación en formato cómic, 'The Star Wars' de J. W. Rinzler y Mike Mayhem, del primer borrador escrito por George Lucas. En él, se presenta una versión del universo galáctico en el que Jedis, Sith, Stormtroopers y Rebeldes y contrabandistas empuñaban sables láser. Y todas las armas eran de color rojo.

En ésta curiosa adaptación del primigenio guion de Star Wars se presenta al general Luke Skywalker y al legendario Maestro Jedi Dane Starkiller, junto a su hijo Annikin, que es a su vez el Padawan de Luke. En el cómic, R2-D2 puede hablar, Chewbacca no se parece en nada al peludo wookie que los fans adoran, y Han Solo es un alienígena verde con escamas.

Darth Vader también aparecía ya en el primer borrador, aunque no era un Lord Sith, no usaba sable láser, y ni siquiera era sensible a la Fuerza. Otros muchos personajes si utilizaban la icónica arma, y los Maestros Jedi y Sith simplemente eran más hábiles en su manejo. Las armas de los guerreros de ambos bandos eran rojas para que se diferenciasen de las de los Stormtroopers y los Rebeldes.

La intención de Lucas era crear un universo de ficción en el que las espadas láser fuesen un elemento habitual, y no fue hasta después de muchas revisiones de guion y de adaptaciones que los sables empezaron a tener ese toque místico y exclusivo de los Caballeros Jedi y los Lord Sith.

Al principio era sencillo, azul y verde para los buenos y rojo para los malos, así eran fáciles de distinguir en la pantalla. A día de hoy, cada espada tiene una extensa mitología detrás en función de quien la empuña, ya que cada color representa los rasgos principales del carácter de cada personaje.