La conexión del sable láser de Rey Oscura con Darth Vader en Star Wars: El ascenso de Skywalker

View this post on Instagram

Dark Rey’s lightsaber from Rise of Skywalker: After 5 Star Wars movies I finally got to work on some lightsabers! @jjabramsofficial requested adding an element of Vader’s saber, points if you can spot it (answer on the second slide) - - - #darkrey #lightsaber #propdesign #propdesigner #propmaking #3dmodeling #3dmodel #industrialdesign #filmdesign #madewithmodo #modo3d #conceptart #conceptartist #conceptdesigner #graflex #graflexflash #lightsaberhilt #lightsaberdesign #kylorenlightsaber #riseofskywalker #theriseofskywalker #industrialdesigner #starwarsprop #starwarsprops #darkreycosplay