La película de Star Wars que habría acabado con Star Wars

Antes del estreno hace ya cuarenta años de El Imperio contraataca, y debido al éxito masivo de Una nueva esperanza, George Lucas encargó una secuela de Star Wars titulada 'Splinter of the Mind's Eye', una rocambolesca historia que, por suerte, nunca llegó a filmarse. Ya que de haberlo hecho habría acabado de manera definitiva con la franquicia.

A finales de los 70, nadie podría imaginarse el gran éxito que alcanzaría la historia de Star Wars, ni siquiera Lucas. Por eso, el cineasta habló con el escritor de ciencia ficción Alan Dean Foster para escribir una secuela de bajo presupuesto, como plan alternativo por si Una nueva esperanza no tenía éxito.

El guion acabó convertido en la novela 'Splinter of The Mind's Eye' (El ojo de la mente), el primer spin-off de Star Wars, Y visto en retrospectiva, habría destrozado la franquicia galáctica. Aunque el libro fue publicado en 1978, Lucas simplemente lo ignoró cuando empezó a trabajar en El Imperio contraataca. Entre otras cosas, porque la tensión sexual entre Luke y Leia era más que palpable.

La trama en realidad es bastante simple. Los hermanos Skywalker llegan a un mundo selvático llamado Minban, donde descubren un antiguo proyecto imperial secreto que buscaba el Templo de Pomojema, donde se dice que está escondido el legendario cristal Kaiburr. Este objeto posee la capacidad de aumentar el poder de la Fuerza de su poseedor, y es codiciado nada menos que por Darth Vader.

La historia termina con un enfrentamiento entre Luke y Vader, en el que el Lord Sith cae al abismo, desapareciendo de manera definitiva de Star Wars. Aunque el libro añade algunos personajes y habilidades de la Fuerza nuevos, destaca la ausencia de Han Solo, ya que Harrison Ford por aquel entonces no había sido confirmado para El Imperio contraataca.

Otro de los grandes problemas de Splinter of the Mind's Eye es la relación entre Luke y Leia. Sin la presencia de Han Solo se siente forzada e incluso artificial en algunos pasajes a causa de la tensión sexual. Por otro lado, la falta del contrabandista pone de manifiesto que hace falta un personaje que no use la Fuerza en Star Wars, ya que le quita hierro al asunto de los jedi y los Sith.

Sin duda una adaptación cinematográfica del libro habría destrozado la franquicia. Por suerte para los fans, Lucas rectificó y continuó con su historia tal y como la tenía pensada.