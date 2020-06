Star Wars revela el verdadero origen del sable láser de Kylo Ren

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Kylo Ren quizás no ha sido el personaje más popular de la última trilogía de Star Wars, pero su distintivo sable láser causó sensación entre los fans desde el primer tráiler de El despertar de la Fuerza. Un extraño diseño que recuerda a las versiones primigenias de las espadas de luz, y cuyo verdadero origen ha sido ahora revelado.

La serie de cómics The Rise of Kylo Ren, escrita por Charles Soule y dibujada por Will Sliney, comienza con la partida de Ben Solo del Templo Jedi de Luke Skywalker, y continúa narrando cómo se fue acercando a Snoke y a los Caballeros de Ren hasta sucumbir finalmente al lado oscuro.

Tal y como se explica en la colección, el sable láser de Kylo Ren es el mismo que se construyó como parte de su entrenamiento Jedi, y aunque en un principio su hoja era de color azul, Ben Solo utilizó el reverso tenebroso de la Fuerza para hacer sangrar su cristal Kyber, un proceso utilizado por los Sith que hace que sus armas tengan el filo rojo.

Sin embargo, dado el volátil temperamento de Kylo Ren, se excedió en el proceso de sangrado y rompió el cristal en tres pedazos. Y aunque intentó volver a montarlo en la empuñadura, la energía irradiada se escapaba hacia los lados. Fue entonces cuando se le ocurrió hacer un sistema con dos válvulas de escape que permiten el paso de la energía, dándole a su vez ese aspecto tan característico.

La serie de cuatro números The Rise of Kylo Ren, en la que se explica el origen del villano, ya está a la venta.