Ryu contra Ken y el debut de un esperado luchador en el nuevo adelanto de Street Fighter - PARAMOUNT

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

El reinicio cinematográfico de Street Fighter, con Kitao Sakurai al frente de la dirección, aterrizará en las salas el próximo 16 de octubre. Para ir calentando motores hasta su estreno, Paramount ha lanzado un nuevo adelanto de la película que, además de un impactante enfrentamiento entre Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), también marca la llegada de un esperado luchador.

Las imágenes arrancan con Ryu y Ken luchando en el mítico videojuego y continúa con Kitao, Koji y Centineo hablando sobre la relación entre ambos luchadores en la película.

Instantes después, una escena arroja luz sobre la hermandad que existía entre Ryu y Ken cuando entrenaban juntos. Es entonces cuando una escena revela la aparición de uno de los personajes favoritos de los fans.

Se trata de Gouken, el maestro de estos dos formidables luchadores, que pasaron de ser amigos y compañeros a convertirse en rivales. Además, es el hermano de Akuma (Roman Reigns) en los videojuegos y durante mucho tiempo se le dio por muerto después de que su vengativo hermano menor acabara con él.

Sin embargo, Gouken terminó regresando para poner a prueba a sus antiguos alumnos y tratar de reconciliarlos. Por otro lado, hasta el momento no estaba claro que el personaje fuera a aparecer en la cinta, y todavía está por ver la importancia de su papel en la trama.

LA HISTORIA DE GOUKEN Y AKUMA EN LA PELÍCULA

Todavía se desconoce si Gouken y Akuma serán, al igual que en los videojuegos, hermanos en esta película, ya que, a decir verdad, no guardan un parecido físico. No obstante, el hecho de que ambos personajes formen parte de la historia apunta a que abordará el pasado común entre ellos e incluso podría explorarse con mayor profundidad en una posible secuela de Street Fighter.

"Ambientada en 1993, la historia sigue a los luchadores callejeros Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), distanciados entre sí, quienes se ven arrastrados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo "World Warrior", un enfrentamiento brutal de puños, destino y furia.

Sin embargo, tras esta gran batalla se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse tanto entre ellos como a los demonios de su pasado. Y si no lo logran... ¡será el fin de la partida!", reza la sinopsis.

Dirigida por Kitai, Street Fighter también cuenta en su elenco con el músico de country Orville Peck como el enmascarado y letal acróbata español Vega, Andrew Schulz como Dan Hibiki, Curtis Jackson como Balrog, David Dastmalchian como Mr. Bison y Jason Momoa como Blanka, entre otros, completan el elenco.