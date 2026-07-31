Blanka y Ryu se enfrentan en el electrizante teaser de Street Fighter - PARAMOUNT

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

El 16 de octubre aterrizará en los cines la nueva adaptación cinematográfica del mítico videojuego Street Fighter, con Kitao Sakurai (Un mal viaje) como director. Para ir calentando motores hasta su estreno, Paramount ha lanzado un electrizante teaser en el que Blanka (Jason Momoa) y Ryu (Andrew Koji) se enfrentan mano a mano para diversión de Mr. Bison (David Dastmalchian).

"Ryu. Sé de lo que eres capaz", le dice Bison al luchador mientras sus guardias lo llevan ante la jaula donde va a demostrar sus dotes de luchador al inicio del avance. "Muéstramelo. Vamos", le insta el villano. Seguidamente, varios reclusos jalean desde las gradas el combate que está por llegar, mientras ven a otros presos sucumbir ante una devastadora fuerza que acaba con sus vidas.

Uno de ellos es incluso electrocutado. En ese instante entra en escena Blanka, desatado. "Mátalo", dice uno de los reclusos antes de que la bestia de piel verde comience a propinarle una bestial paliza a Ryu.

RYU DESATA TODO SU PODER CONTRA BLANKA

"Detente. No deseo luchar contigo", le advierte el luchador a Blanka. "Entonces muere", le dice este mientras Ryu se prepara para lanzar su poderoso Hadouken a la letal bestia de piel verde, con el que arrasa parte del complejo en el que se encuentran combatiendo.

"Ambientada en 1993, los distanciados luchadores callejeros Ryu (Koji) y Ken Masters (Centineo) se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Luchadores: un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla real se esconde una conspiración mortal que les obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Y, si no lo hacen, ¡se acabó el juego!", reza la sinopsis.

Además de los ya citados Momoa, Dastmalchian y Koji, este reboot cinematográfico de Street Fighter también cuenta en su reparto con Noah Centineo como el antiguo compañero y rival de este, Ken Masters; Callina Liang como la formidable luchadora china Chun-Li; la estrella de la WWE Cody Rhodes como el militar Guile; el actor y rapero Curtis '50 Cent' Jackson como el rudo boxeador Balrog; el músico de country Orville Peck como el enmascarado y letal acróbata español Vega. Vidyut Jammwal como el elástico luchador indio Dhalsim, Olivier Richters como el imponente ruso Zangief, Roman Reigns como el temible Akuma y Mel Jarnson como Cammy, entre otros, completan el elenco.