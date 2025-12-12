Demencial tráiler de Street Fighter que promete espantajería, mamporros y fidelidad total al videojuego

MADRID, 12 Dic. (CulturaOcio) -

El 16 de octubre de 2026 llegará a los cines Street Fighter, la nueva adaptación cinematográfica de la legendaria franquicia de videojuegos de lucha. El proyecto, que cuenta en su elenco con estrellas como Jason Moma o Noah Centineo, ha lanzado su primer tráiler, repleto de luchadores extremos que llevan a cabo combates y coreografías tan espectaculares como físicamente imposibles que recuperan el ADN que convirtió a la saga de Capcom en un fenómeno global.

A lo largo de sus 45 segundos, el desvergonzado teaser apuesta sin complejos por la fidelidad al material original con planos que alternan la presentación de personajes con acción desatada, encontronazos entre luchadores icónicos como Guile y Vega y secuencias teatralizadas que evocan directamente los letales movimientos de los protagonistas originales del videojuego.

Además de Guile y Vega, el tráiler muestra a otras figuras clave del imaginario Street Fighter como Ryu, Chun-Li, Zangief y Balrog, entre otros. Todos ellos caracterizados con esa estética demencial propia del arcade que llegó a convertirse en un fenómeno de masas a finales de los 80 y durante la década de los 90.

El avance se ha revelado durante The Game Awards 2025 en Los Ángeles, un escaparate clave para la industria del videojuego que, desde hace años, también funciona como plataforma de anuncios del sector cinematográfico vinculados al mundo de la consola. Desde allí, parte del elenco de Street Fighter ha subido al escenario para presentar el primer vistazo:

The cast of the new "Street Fighter" movie at the #GameAwards. pic.twitter.com/vqsGRkd8LE — Variety (@Variety) December 12, 2025

Street Fighter también ha compartido una serie de 17 pósters individuales, cada uno dedicado a uno de los luchadores principales de la película. En ellos, puede apreciarse con mayor claridad la fidelidad estética en vestuario y caracterización respecto al material original.

Tras las entregas de 1994 y 2009, este reboot cinematográfico de Street Fighter está protagonizado por Andrew Koji en el papel de Ryu, Noah Centineo como el antiguo compañero y rival de este, Ken Masters; Callina Liang como la formidable luchadora china Chun-Li, la estrella de la WWE Cody Rhodes como Guile, el actor y rapero Curtis '50 Cent' Jackson como el rudo boxeador Balrog, el músico de country Orville Peck como el enmascarado español Vega y Jason Momoa como el salvaje guerrero de piel verde Blanka.

También forman parte del reparto Vidyut Jammwal como el elástico luchador procedente de India Dhalsim, Olivier Richters como Zangief, Hirooki Goto como el colosal luchador de sumo E. Honda, David Dastmalchian como el malévolo M. Bison, la estrella de la WWE Roman Reigns como el temible Akuma o Andrew Schulz como Dan Hibiki. Además, Mel Jarnson será Cammy; Rayna Vallandingham, Juli; Alexander Volkanovski, Joe y Eric André, Don Sauvage.

"Ambientada en 1993, los distanciados luchadores callejeros Ryu (Koji) y Ken Masters (Centineo) se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Luchadores: un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla real se esconde una conspiración mortal que les obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Y si no lo hacen, ¡se acabó el juego!", reza la sinopsis del filme dirigido por Kitao Sakurai (Un mal viaje), que estará ambientado en la época en que se lanzara el mítico videojuego Street Fighter II.