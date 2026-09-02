Orgía de mamporros noventeros en el apoteósico tráiler de Street Fighter - PARAMOUNT

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

El reinicio cinematográfico de Street Fighter dirigido por Kitao Sakurai llegará a las salas el próximo 16 de octubre y promete guardar fidelidad casi total al popular videojuego de los 90. Entretanto, Paramount ha lanzado un vibrante tráiler en el que Ryu, (Andrew Koji), Ken Masters (Noah Centineo) y compañía se enfrentan en varios y delirantes combates.

"Hermano, te fallé", le dice Ryu a Ken tras propinarle un golpe en un callejón con la lluvia cayendo sobre los dos. "Tú no eres mi hermano", responde furioso Masters mientras le devuelve los golpes de manera certera. Instantes después, ambos atraviesan un muro de ladrillo y Ken provoca a Ryu para que use contra él su icónico ataque de la bola de energía, el hadouken.

Es entonces cuando entra en escena Chun-Li (Callina Liang), quien, tras preguntarle a Ryu por qué desapareció siendo considerado el mejor luchador del mundo, le propina una patada con la que lo tumba en medio de una sala.

"Tu hermano Ken está en peligro", le advierte la feroz luchadora mientras una escena muestra a Masters combatiendo contra el guerrero indio Dhalsim (Vidyut Jammwal). "He pasado años viviendo a la sombra de Ryu", dice antes de que las imágenes revelen una escena de los juegos en la que el personaje destroza un coche o al boxeador Balrog (Curtis Jackson) dándole una paliza.

JASON MOMOA, DAVID DASTMALCHIAN, ROMAN REIGNS... Y MÁS

Más adelante, Ryu decide salir de las sombras para ayudar a Ken, a quien encuentra en un club donde también se encuentra sentado Guile (Cody Rhodes). "Te voy a matar", le dice Masters a su amigo tras reencontrarse, mientras el luchador ruso Zangief (Olivier Richters) impide el enfrentamiento entre los dos.

Las imágenes también descubren a otros míticos luchadores como Cammy (Mel Jarnson) disparando un lanzacohetes, al temible Mr. Bison (David Dastmalchian) encarando a Chun-Li, al salvaje Blanka (Jason Momoa) en acción durante un combate y al poderoso Kuma (Roman Reigns) usando sus técnicas antes de que Ryu y Ken se reconcilien en una emocionante escena.

"Ambientada en 1993, la historia sigue a los luchadores callejeros Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), distanciados entre sí, quienes se ven arrastrados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo 'World Warrior', un enfrentamiento brutal de puños, destino y furia.

Sin embargo, tras esta gran batalla se esconde una conspiración mortal que los obliga a enfrentarse tanto entre ellos como a los demonios de su pasado. Y si no lo logran... ¡será el fin de la partida!", reza la sinopsis.

Además de los ya citados actores, el músico de country Orville Peck como el enmascarado y letal acróbata español Vega, Andrew Schulz como Dan Hibiki, Eric André como Don Sauvage, Hirooki Goto como E. Honda, Rayna Vallandingham como Juli y Alexander Volkanovski como Joe completan el elenco de la película de Street Fighter.