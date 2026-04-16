Ryu lanza su Hadouken en el descabellado tráiler de Street Fighter

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Ryu, Chun-Li, Ken, Guille, Blanka, Vega y el resto de legendarios luchadores de Street Fighter volverán a la gran pantalla el 16 de octubre. Lo harán en una nueva adaptación del mítico videojuego de Capcom que estará dirigida por Kitao Sakurai (Un mal viaje, El samurai ciego) y que ha lanzado su nuevo, muy noventero y totalmente desvergonzado tráiler.

Un adelanto de más de dos minutos y medio de duración que presenta a las nuevas versiones de varios de los personajes centrales de la franquicia. Así, mientras Chun-Li se dedica a reclutar "campeones" para participar en el torneo, Ken aparece convertido en "un mono de feria" entregado a la mala vida y al espectáculo... incluyendo el icónico 'bonus' de destrozar el coche.

Otro de los grandes protagonistas de Street Fighter, Ryu, está sorprendentemente retirado desde hace años. "La senda que sigo ahora no es la del combate", dice el luchador japonés antes de Chun-Li le propine una sonora patada en la cara y le avise de que, si no espabila, su antiguo amigo y rival Ken puede convertirse en campeón.

Después, el adelanto muestra secuencias de lucha con algunos de los movimientos más recordados del videojuego, al que esta adaptación pretende ser totalmente fiel aunque tenga que olvidarse del sentido del ridículo en el intento. Y como guinda del pastel, Ryu obsequia a los fans con su Hadouken, el legendario ataque de "la bola de fuego".

Tras adaptaciones en imagen real de 1994, Street Fighter: La última batalla que contó con Jean-Claude Van Damme, Raul Julia o Ming-Na Wen) y 2009, Street Fighter: La leyenda de Chun-Li, este reboot cinematográfico de Street Fighter está protagonizado por Andrew Koji en el papel de Ryu, Noah Centineo como el antiguo compañero y rival de este, Ken Masters y Callina Liang como la formidable luchadora china Chun-Li.

Otros de los papeles centrales son para la estrella de la WWE Cody Rhodes como el militar Guile, el actor y rapero Curtis '50 Cent' Jackson como el rudo boxeador Balrog, el músico de country Orville Peck como el enmascarado y letal acróbata español Vega y Jason Momoa como el salvaje guerrero brasileño de piel verde Blanka.

También forman parte del reparto Vidyut Jammwal como el elástico luchador procedente de India Dhalsim, Olivier Richters como el imponente ruso Zangief, Hirooki Goto como el colosal luchador de sumo E. Honda, David Dastmalchian como el malévolo M. Bison, la estrella de la WWE Roman Reigns como el temible Akuma o Andrew Schulz como Dan Hibiki. Además, Mel Jarnson será Cammy; Rayna Vallandingham encarnará a Juli; Alexander Volkanovski será Joe y Eric André interpretará a Don Sauvage.

"Ambientada en 1993, los distanciados luchadores callejeros Ryu (Koji) y Ken Masters (Centineo) se ven obligados a volver al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Liang) los recluta para el próximo Torneo Mundial de Luchadores: un brutal enfrentamiento de puños, destino y furia. Pero detrás de esta batalla real se esconde una conspiración mortal que les obliga a enfrentarse entre sí y a los demonios de su pasado. Y si no lo hacen, ¡se acabó el juego!", reza la sinopsis del filme dirigido por Kitao Sakurai, que estará ambientado en la época en que se lanzara el mítico videojuego Street Fighter II.