Hugh Jackman quiere ser Lobezno diez años más y... ¿una nueva trilogía?

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

Hugh Jackman regresó por todo lo alto al papel de Logan en Deadpool y Lobezno. Nuevas informaciones sugieren que el actor pretende seguir encarnando en el UCM al feroz X-Men bastante tiempo, al menos otra década, e incluso protagonizar una nueva trilogía.

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello, Jackman está entusiasmado y listo para continuar interpretando durante diez años más a Lobezno en el UCM. Además, Marvel no está dispuesta a desaprovechar la ocasión para poner en marcha tres nuevos filmes de Logan... acompañado incluso de Wade Wilson. Algo con lo que ya bromeó en una de sus escenas Deadpool y Lobezno.

Esto no es algo en absoluto sorprendente. La cinta de Shawn Levy revigorizó los cimientos del universo cinematográfico de la Casa de las Ideas y recaudó más de 1.300 millones de dólares a nivel mundial, según Box Office Mojo. Además, se convirtió en la película de clasificación R más taquillera de todos los tiempos, superando a Joker de 2019.

Hugh Jackman will play Wolverine for at least another 10 years in the MCU



Marvel Studios wants a Deadpool & Wolverine trilogy



Via: @MyTimeToShineH pic.twitter.com/byGQwshnNI