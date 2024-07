La película de Star Wars del director de Deadpool y Lobezno ya tiene a su guionista

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Tras sumergirse en el Universo Cinematográfico Marvel con Deadpool y Lobezno, que llegará a los cines el próximo 25 de julio, Shawn Levy viajará hasta una galaxia muy, muy lejana para dirigir una de las nuevas películas de Star Wars. Y ya se ha confirmado que la tarea de firmar el libreto de este nuevo proyecto recaerá sobre los hombros de un viejo conocido del cineasta.

Se trata según informa Deadline, de Jonathan Tropper. El guionista, conocido por escribir el guion de El proyecto Adam, filme dirigido por Levy y protagonizado por Ryan Reynolds para Netflix, será quien firme el libreto de esta nueva aventura cinematográfica de Lucasfilm.

Que Tropper sea quien se encargue de trazar la historia de este proyecto de Star Wars que suscitó el interés de los fans tras anunciarse en 2022, no resulta sorprendente. Y es que, su relación con Levy viene de lejos.

Fue quien se encargó de escribir el guion de Ahí os quedáis, la comedia romántica dirigida por Levy en 2014, con Jason Bateman (Ozark) y Tina Fey (Misterio en Venecia). Además, también escribió el guion del drama Kodachrome de Netflix, protagonizado por Elizabeth Olsen (WandaVision) y Jason Sudeikis (Ted Lasso), que contó con Levy como productor.

Por otra parte, Tropper se ha labrado una sólida trayectoria en el ámbito televisivo con series como Banshee, que catapultó a Antony Starr (The Boys) y Warrior, un drama criminal de artes marciales ambientado en el oeste, surgido a partir de una idea de Bruce Lee y del que también es showrunner.

Más allá de la implicación de Levy y Tropper como director y guionista, se desconocen más detalles sobre este nuevo filme de Star Wars. Sin embargo, esta no es la única producción que Lucasfilm tiene en el horizonte.

Entre los proyectos confirmados están La Nueva Orden Jedi, cinta dirigida por Sharmeen Obaid-Chinoy con Daisy Ridley una vez más como Rey Skywalker; Star Wars: Rogue Squadron con Patty Jenkins a los mandos; Dawn of the Jedi, la historia sobre el origen de la Orden dirigida por James Mangold; y The Mandalorian and Grogu, de Jon Favreau, que verá la luz en mayo de 2026 y cerrará el Mandoverse.