Ryan Gosling prepara un spin-off en imagen real de Los Picapiedra - WARNER BROS./ CBS

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

Ryan Gosling está a punto de debutar en Marvel y en Star Wars, pero eso no le ha impedido seguir sumando proyectos a su ajetreada agenda. El actor está preparando un spin-off en imagen real de Los Picapiedra centrado en el personaje de Bamm-Bamm, ya adulto. No obstante, por el momento se desconoce si Gosling protagonizará la película o si tan solo la producirá.

Según informa Deadline, el proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo, en busca de un guionista que ejecute la propuesta. Gosling y su socia Jessie Henderson producirán la cinta a través de su productora, Open Invite, en colaboración con Warner Bros.

No es la primera vez que el personaje de Bamm-Bamm aparece como adulto en pantalla, pues ya ocurrió en la serie de animación El show de Pebbles y Bamm-Bamm, emitida entre 1971 y 1972. Por el momento, se desconoce si este nuevo proyecto seguirá al personaje en una etapa similar, es decir, de adolescente, o si mostrará a un Bamm-Bamm más adulto.

RYAN GOSLING SIGUE SUMANDO PROYECTOS

La serie original de Los Picapiedra se estrenó a principios de la década de los 60, pero ha formado parte de la programación infantil de numerosos países durante años gracias a sus constantes reposiciones. La ficción cuenta con dos adaptaciones en imagen real: Los Picapiedra, estrenada en 1994, y Los Picapiedra en Viva Rock Vegas, que vio la luz seis años después.

En cuanto a los proyectos que Gosling tiene en su horizonte, el actor tiene previsto protagonizar uno de los estrenos más esperados de 2027, Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y que verá la luz el próximo 28 de mayo. El intérprete volverá a ponerse bajo las órdenes de Levy para dar vida al nuevo Ghost Rider en el UCM, cuyo estreno está previsto para el 28 de julio de 2028.