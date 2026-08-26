Ryan Gosling prepara un spin-off en imagen real de Los Picapiedra

Ryan Gosling prepara un spin-off en imagen real de Los Picapiedra
Ryan Gosling prepara un spin-off en imagen real de Los Picapiedra - WARNER BROS./ CBS
Cultura Ocio
Actualizado: miércoles, 26 agosto 2026 13:57
Seguir en

   MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

   Ryan Gosling está a punto de debutar en Marvel y en Star Wars, pero eso no le ha impedido seguir sumando proyectos a su ajetreada agenda. El actor está preparando un spin-off en imagen real de Los Picapiedra centrado en el personaje de Bamm-Bamm, ya adulto. No obstante, por el momento se desconoce si Gosling protagonizará la película o si tan solo la producirá.

   Según informa Deadline, el proyecto se encuentra en una fase inicial de desarrollo, en busca de un guionista que ejecute la propuesta. Gosling y su socia Jessie Henderson producirán la cinta a través de su productora, Open Invite, en colaboración con Warner Bros.

   No es la primera vez que el personaje de Bamm-Bamm aparece como adulto en pantalla, pues ya ocurrió en la serie de animación El show de Pebbles y Bamm-Bamm, emitida entre 1971 y 1972. Por el momento, se desconoce si este nuevo proyecto seguirá al personaje en una etapa similar, es decir, de adolescente, o si mostrará a un Bamm-Bamm más adulto.

RYAN GOSLING SIGUE SUMANDO PROYECTOS

   La serie original de Los Picapiedra se estrenó a principios de la década de los 60, pero ha formado parte de la programación infantil de numerosos países durante años gracias a sus constantes reposiciones. La ficción cuenta con dos adaptaciones en imagen real: Los Picapiedra, estrenada en 1994, y Los Picapiedra en Viva Rock Vegas, que vio la luz seis años después.

   En cuanto a los proyectos que Gosling tiene en su horizonte, el actor tiene previsto protagonizar uno de los estrenos más esperados de 2027, Star Wars: Starfighter, dirigida por Shawn Levy y que verá la luz el próximo 28 de mayo. El intérprete volverá a ponerse bajo las órdenes de Levy para dar vida al nuevo Ghost Rider en el UCM, cuyo estreno está previsto para el 28 de julio de 2028.

Contador

Artículos Relacionados

Marvel pone fecha al Ghost Rider de Ryan Gosling, que llegará en 2028
¿Es Ryan Gosling un Skywalker en Star Wars Starfighter?

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado