La La Land corrige el error que llevaba atormentando 10 años a Ryan Gosling

MADRID, 22 Jul. (CulturaOcio) -

Desde que La La Land viera la luz en cines en 2016, Ryan Gosling ha expresado en numerosas ocasiones su frustración con el póster de la película, en el que aparece con la mano doblada en lugar de extendida. Ahora, con motivo del décimo aniversario del filme, Lionsgate ha lanzado un nuevo cartel en el que han corregido este detalle en la imagen en la que el actor aparece bailando con su compañera de reparto, Emma Stone.

En 2024, cuando ya habían pasado ocho años del estreno de La La Land, Gosling confesaba que aquello seguía atormentándole. "Emma [Stone] y yo estábamos bailando, y yo no sabía que esa imagen se convertiría en el póster de la película", rememoraba en una entrevista concedida a The Wall Street Journal Magazine.

"Se suponía que debíamos tener las manos en alto, y pensé que quedaría genial poner mi mano [más plana], aunque todo el mundo me dijera que no quedaba bien. Estaba seguro de que quedaba mejor", explicaba.

"Ahora, cuando lo miro, y tengo que verlo todo el tiempo, ¿sabes qué habría quedado mejor...?", continuaba Gosling. "Echó a perder toda la energía. Yo lo llamo 'La La Hand'", confesaba el actor, haciendo un juego de palabras con la palabra "hand", que en inglés significa "mano".

RYAN GOSLING Y SU "LA LA HAND"

El nuevo póster de La La Land, cuya única diferencia con el original es la posición de la mano de Gosling, ha visto la luz con motivo del décimo aniversario de la película, que volverá a proyectarse en las salas estadounidenses de la cadena AMC a partir del 16 de agosto.

Estrenada en 2016 y dirigida por Damien Chazelle, la cinta sobrepasó los 500 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Además, se alzó con seis premios Oscar, incluyendo mejor dirección, mejor actriz principal, mejor banda sonora y mejor canción para City of Stars.