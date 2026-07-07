¿Es Ryan Gosling Un Skywalker En Star Wars Starfighter? - LUCASFILM/SONY PICTURES

MADRID, 7 Jul. (CulturaOcio) -

Star Wars: Starfighter tiene su estreno en cines fijado para el 28 de mayo de 2027. Las informaciones más recientes apuntan a que Ryan Gosling podría interpretar en la película de Shawn Levy a un descendiente del linaje más legendario se la galaxia, los Skywalker.

Según indica Making Star Wars en X, el personaje de Gosling en Starfighter, un piloto que debe rescatar a un chico interpretado por Finn Gray para llevarlo hasta un refugio Jedi en Adaria, se llama Cade.

Asimismo, describe al personaje como un protagonista en la línea de Han Solo, el pícaro contrabandista al que dio vida Harrison Ford en la trilogía original de Star Wars y también en el Episodio VII: El despertar de la Fuerza.

Our hero Cade seems to have a necklace that important in someway. — MakingStarWars.net (@MakingStarWars) July 6, 2026

From my notes, Ryan Gosling plays Cade, a rogue/Han Solo-style protagonist. Cade escorts a child to the Jedi refuge or academy on Adaria. — MakingStarWars.net (@MakingStarWars) July 6, 2026

Sin embargo, lo que realmente ha disparado las alarmas entre los fans y desatado las especulaciones sobre un posible vínculo con los Skywalker es que, presuntamente, el personaje responda al nombre de Cade.

¿La razón? En el antiguo universo expandido de Star Wars, el linaje Skywalker se prolongó durante más de un siglo y uno de los descendientes más destacados de Luke Skywalker fue Cade Skywalker, cuyo aspecto guarda un más que notable parecido con el de Gosling en una imagen de Starfighter que Levy compartió en Instagram el pasado septiembre.

QUIÉN ES CADE SKYWALKER

En los cómics de Star Wars: Legends, Cade era hijo de Kol Skywalker, un poderoso miembro del Alto Consejo Jedi, y de Morrigan Corde, una agente imperial, y fue entrenado como jedi desde muy joven por varios maestros. Llegó a ser tan poderoso que incluso dominó habilidades que Darth Vader envidiaría, como resucitar a los muertos.

Sin embargo, Cade siempre sintió que su apellido pesaba demasiado sobre él, lo que le llevó a refugiarse en el alcohol y las especias para tratar de acallar el fantasma de la Fuerza de Luke Skywalker y a intentar mantenerse al margen de los grandes conflictos galácticos, aunque terminaba viéndose arrastrado una y otra vez a ellos.

Cade terminó abandonando la Orden Jedi y se reconvirtió en cazarrecompensas, contrabandista y pirata. Esta definición del personaje encaja a la perfección con la proporcionada por Star Wars Making.

Llegados a este punto, tendría sentido que Gosling encarne a una versión del personaje en Starfighter, aunque no hay pruebas de que Luke tuviese descendencia en la línea temporal canónica de Star Wars. Por otro lado, los últimos rumores indicaban que Mia Goth interpretará en la película a un personaje sensible a la Fuerza que maneja el sable láser y trabajará para un señor de la guerra y traficante de armas (Matt Smith), que es famoso en toda la galaxia. En todo caso, toca esperar para averiguarlo.