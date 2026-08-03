La secuela de Barbie, en la cuerda floja por los salarios de Margot Robbie y Ryan Gosling

Archivo - Tráiler de la película 'Barbie' - WARNER BROS. - Archivo

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

En 2023, Greta Gerwig arrasó en taquilla con Barbie, adaptación cinematográfica inspirada en la icónica muñeca de Mattel, con Margot Robbie como protagonista. Sin embargo, la secuela, que reuniría de nuevo a la actriz con Ryan Gosling en el papel de Ken, está actualmente en punto muerto y podría no hacerse realidad.

Según The New York Times, Warner Bros. tiene de plazo hasta diciembre para cerrar un acuerdo con Gerwig, Robbie y Gosling. El principal escollo en las negociaciones son las diferencias sobre las condiciones económicas.

Tanto Gerwig, directora y coguionista de la película, como Robbie y Gosling aún no han llegado a un acuerdo con el estudio sobre las condiciones económicas del contrato, incluidos sus salarios. De no lograrlo, los derechos de la franquicia volverán a manos de Mattel.

La información también destaca que Gosling, quien fue nominado al Oscar a mejor actor de reparto por su papel de Ken, el novio de Barbie en la película, habría pedido presuntamente 20 millones de dólares para interpretar nuevamente al personaje en la secuela.

WARNER HA PUESTO VARIAS OFERTAS SOBRE LA MESA

"Tenemos un acuerdo con Mattel sobre los derechos y hemos puesto sobre la mesa varias ofertas importantes para intentar sacar adelante la próxima película de Barbie. Sin embargo, por el momento no hemos conseguido llegar a un acuerdo", afirmaron Pam Abdy y Michael De Luca en un comunicado recogido por el medio.

En caso de que los derechos regresen a Mattel y la compañía decida producir una nueva película de Barbie con otro estudio, no podría utilizar ninguno de los elementos originales de la historia creados para la primera entrega y tampoco contaría con la participación de Robbie, Gosling ni Gerwig.

Con una recaudación de más de 1.440 millones de dólares a nivel mundial, Barbie de Gerwig fue la película más taquillera de 2023 y se consolidó como una de las cintas más exitosas de todos los tiempos, además de ser la más taquillera dirigida por una mujer.

Aunque Warner solo firmó con Gerwig para una única película y los contratos de Robbie y Gosling tampoco estaban sujetos a participar en futuras secuelas, tanto Gerwig como su marido, Noah Baumbach, coguionista de Barbie, ya dejaron caer anteriormente que tienen una idea para una secuela y que están dispuestos a ponerse a escribir el guion en cuanto las partes alcancen un acuerdo.