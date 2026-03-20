Ryan Gosling confirma conversaciones con Marvel para Ghost Rider (Motorista Fantasma): "Es una situación complicada" - FOCUS FEATURES / COLUMBIA PICTURES

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Ryan Gosling ha avivado los rumores sobre su posible incorporación al Universo Cinematográfico Marvel como Ghost Rider, el Motorista Fantasma. El actor de Drive y La La Land, que ha expresado en varias ocasiones su deseo de interpretar al personaje, ha confirmado ahora que ha hablado al respecto con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

"Ha habido algunas conversaciones", revela Gosling en el podcast Happy Sad Confused, donde confirma que ha abordado con Feige la posibilidad de unirse al UCM como el Motorista Fantasma, aunque sin detallar en qué punto se encuentran esas conversaciones. De hecho, el intérprete de Barbie reconoce que el asunto "es una situación complicada", una enigmática puntualización de la que no da más contexto, pero apunta a un interés mutuo condicionado por factores que se desconocen.

Durante la entrevista, a Gosling se le recordó que Eva Mendes, actriz y su pareja desde 2011, formó parte de una película de este personaje de Marvel. "Me alegro de que uno de los dos haya podido hacerlo", contesta el actor de Blade Runner 2049 en alusión a la presencia de Mendes en Ghost Rider. El motorista fantasma, el filme de 2007 protagonizado por Nicolas Cage donde la intérprete dio vida a Roxanne Simpson.

El interés de Gosling por encarnar al Motorista Fantasma no es nuevo. En 2022 reveló que Ghost Rider era el superhéroe de Marvel al que le gustaría interpretar, mientras que ese mismo año Feige aseguró que le "encantaría encontrar un lugar en el UCM" para Gosling. En 2024, el actor reiteró su deseo al afirmar que "sería increíble convertirme en el Motorista Fantasma". También explicó que entonces todavía no había hablado al respecto con el presidente de Marvel Studios.

DIEZ AÑOS SIN MOTORISTA FANTASMA

A la espera de que Marvel Studios concrete qué futuro reserva al Motorista Fantasma, la última encarnación del personaje vista en pantalla fue la de Robbie Reyes, interpretada por Gabriel Luna en 2016 en la cuarta temporada de Agents of S.H.I.E.L.D.. En lo que respecta al cine, la versión más reciente sigue siendo la de Nicolas Cage como Johnny Blaze en Ghost Rider: El motorista fantasma y su secuela, Ghost Rider: Espíritu de venganza.

La primera película con Cage recaudó cerca de 228,7 millones de dólares en todo el mundo a partir de un presupuesto de 110 millones, mientras que su secuela, estrenada en 2012, se quedó en torno a los 132,6 millones a nivel global con un presupuesto de 57 millones.