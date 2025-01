MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Si hay un personaje de Marvel al que los fans anhelan ver en el UCM, ese es Ghost Rider (El Motorista Fantasma). Nuevas informaciones sugieren que la Casa de las Ideas está desarrollando una serie centrada precisamente en el indomable Espíritu de la Venganza.

Los derechos sobre Ghost Rider están en manos del estudio capitaneado por Kevin Feige desde hace ya varios años. Según ha dejado caer ahora MyTimeToShineHello en su cuenta de X, la idea es que este antihéroe surgido del inframundo haga su irrupción en el UCM con su propia serie en Disney+.

La noticia llega poco después de que MyTimeToShineHello insinuase que Marvel Studios tiene en marcha una serie sobre los Agentes de Atlas. Sin embargo, conviene recalcar que ni el propio Feige ni la Casa de las Ideas se han pronunciado al respecto.

Ghost Rider, a beloved Marvel antihero, may finally debut in the MCU with a Disney+ series, according to industry leaker MyTimeToShine.



Fans hope this leads to a deeper exploration of the character before potential team-ups.



