¿Resucitará Marvel al Motorista Fantasma de Nicolas Cage?

MADRID, 27 Ago. (CulturaOcio) -

Nicolas Cage podría volver a interpretar al Motorista Fantasma de Marvel. Y según aseguran nuevas informaciones, el actor se convertirá una vez más en el Espíritu de la Venganza en uno de los futuros proyectos que prepara la Casa de las Ideas.

Fue en 2007 cuando Cage se calzó las botas de Johnny Blaze bajo las órdenes de Mark Steven-Johnson para convertirse en un anti-héroe surgido del averno que clamaba venganza en Ghost Rider, y al que puso rostro por última vez en 2011 con una vilipendiada secuela. Desde entonces, el protagonista de películas como Con Air o, la más reciente, Renfield, siempre ha expresado su deseo de recuperar al personaje en una nueva película solo para adultos.

Un anhelo que podría estar más cerca de lo que se podría esperar. En respuesta a un usuario que publicó en X, la red social antes conocida como Twitter, un Gif de Cage extraído de una de las secuencias de la película de Ghost Rider, @MyTimeToShineHello señaló que "esa sí que es una jodida toma genial", a lo que añadió, "me alegro de que Cage regrese".

Now that's a cool fucking shot. Glad Cage is coming back ;) https://t.co/0MjuMphO9w

Esto también provocó que @CanWeGetSomeToast compartiese un tuit con el que insinuaba la vuelta del Motorista Fantasma: "Los espíritus de la venganza y su fuego infernal calcinarán a los culpables", antes de lo que piensas". Una información que llega casi inmediatamente después de que la cuenta revelase que el estudio liderado por Kevin Feige ya tenía en marcha un nuevo proyecto en solitario del Espíritu de la Venganza y que retomará una vez finalicen las huelgas convocadas por los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood.

The Spirits of Vengeance and their Hellfire will be burning the damned sooner than you think… 👀😈 https://t.co/19bzHYL7aY