Messi se cuela en el almuerzo de los nominados a los Oscar

MADRID, 13 Feb. (CulturaOcio) -

El lunes 12 de febrero tuvo lugar el tradicional almuerzo de los nominados a los premios Oscar en Los Ángeles. Las estrellas de Hollywood que optan al galardón se reunieron para celebrar sus respectivas candidaturas a la ansiada estatuilla dorada. Pero de entre todos ellos, quien se llevó el protagonismo fue nada menos que Messi... en su versión canina.

Lionel Messi, exfutbolista del FC Barcelona y actual jugador del Inter de Miami, se ha convertido en una de las mayores celebridades de todo Estados Unidos tras su fichaje por el club floridano. Pero no fue él quien acudió al almuerzo de nominados al Oscar, sino un perro que lleva su nombre en su honor.

El simpático animal, un border collie, es el perro de la película Anatomía de una caída. El filme francés está nominado a cinco premios Oscar entre los que se incluye el de mejor película. La mascota de la familia protagonista se ganó el cariño instantáneo del público, jugando además un importante papel en la trama.

Best Boy. ANATOMY OF A FALL’s Messi at the Academy Award Nominees Luncheon. #Oscars pic.twitter.com/ewInAQWLf7

Todas esas escenas fueron interpretadas por Messi, que en la cinta recibe el nombre de Snoop. Su entrenadora, Laura Martin Contini, llevó al can desde Francia hasta Los Ángeles, donde las estrellas no dudaron en conocerle y poder acariciarle. Entre ellos se encontraba Ryan Gosling, nominado por su papel de Ken en Barbie. El encuentro con el perro se hizo viral rápidamente.

Best Supporting Actor nominee Ryan Gosling meeting the dog from Anatomy of a Fall and his heart skips a beat.@Variety @TheAcademy #Oscars pic.twitter.com/9TE9LeZPez