VÍDEO: Tronchante reacción de Ryan Gosling tras la victoria de I'm Just Ken en los Critics Choice Award

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Santa Monica (California) acogió el 14 de enero la entrega de los Critics Choice Awards 2024. Pese a que Oppenheimer arrasó en las categorías de cine y se impuso a Barbie, la cinta de Greta Gerwig se llevó el premio a mejor canción por I'm Just Ken, tema interpretado en la película por Ryan Gosling.

La canción competía con otros dos temas de Barbie, Dance the Night y What Was I Made For, así como con Peaches de Super Mario Bros: La película; Road to Freedom de Rustin y This Wish de Wish: el poder de los deseos. Parece que la victoria de I'm Just Ken pilló por sorpresa a Gosling, que ha revolucionado Internet con su reacción.

El gesto confundido del actor ha sido muy comentado en Twitter, que se ha llenado de bromas al respecto. "Ryan Gosling dándose cuenta de que tal vez tenga que interpretar I'm Just Ken en los Oscar", reza un post.

"Nadie se esfuerza tanto por evitar convertirse en un meme como Ryan Gosling y nadie fracasa más en eso que Ryan Gosling", bromeó un internauta. "La reacción de Ryan Gosling al ganar un premio con I'm Just Ken me ha alegrado toda la semana", afirmó otro fan. "Incluso Ryan Gosling estaba confundido. Es una canción divertida, pero definitivamente no era la mejor ni superó a What Was I Made For", lamentó otro usuario.

"La sorpresa de Ryan Gosling al ganar el premio fue la mejor parte de los Critics Choice Awards", opinó un tuitero. "Ryan Gosling brindándonos la mejor reacción de la noche", se puede leer en otra publicación. "Ryan Gosling nunca ha estado más confundido en su vida", sentenció otro espectador.

Barbie partía como gran favorita de la noche, y es que era la película más nominada en la historia de estos galardones, optando a 19 premios en total. El largometraje acabó llevándose seis reconocimientos, la mayoría en categorías técnicas, aunque también consiguió hacerse con los premios a mejor comedia y mejor guion original.