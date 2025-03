Jonathan Majors se sincera sobre su despido de Marvel y adelanta su regreso al cine de superhéroes

MADRID, 17 Mar. (CulturaOcio) -

Jonathan Majors interpretó a Kang el Conquistador y a sus variantes en el Universo Cinematográfico Marvel, pero tras ser declarado culpable de agresión y violencia doméstica, Marvel decidió despedirlo. El actor ha roto su silencio tras romper lazos con la Casa de las Ideas, además de hablar sobre su futuro en la gran pantalla.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, el actor rememoró el momento en que un miembro de su equipo legal le dio la noticia de su despido momentos después de salir del juzgado. "Me dijo: 'Te lo voy a decir ahora. Así no te sorprendes y puedes empezar a procesarlo. Te han despedido. Marvel te ha despedido'", relató.

"Hubo días en los que pensaba: '¿Es esto real?'. Es una angustia como nunca antes había experimentado y se agravó cada vez más", confesó el intérprete en relación a todo lo desatado desde que en marzo de 2023 fuera detenido tras ser denunciado por violencia de género por su expareja Grace Jabbari y condenado en diciembre de ese mismo año.

Durante la entrevista, Majors reveló que, además del programa de reeducación contra la violencia doméstica, también acudió a terapia que le permitió sacar a la luz traumas infantiles que no había enfrentado. "Sufrí abusos sexuales tanto de hombres como de mujeres desde los 9 años. De personas que se supone que deben cuidarte, en ausencia de un padre. Estaba hecho polvo. No hay excusas, pero al buscar ayuda, empiezas a comprenderte mejor a ti mismo", relata el actor.

Majors también confirmó que está leyendo guiones y asistiendo a reuniones, incluyendo negociaciones para un nuevo proyecto de superhéroes. "No tiene nada que ver con los grandes, DC o Marvel, pero es una historia genial. Me alegra estar leyendo", aseguró, agregando cómo ve su futuro respecto a su regreso a la industria: "A veces siento que no va a suceder. Y a veces siento que empezamos la semana que viene".

El medio también ha recogido las opiniones de algunos de sus compañeros de profesión, que han defendido a Majors. "Hoy en día ya no se puede pedir disculpas. Lo arrestaron. Fue a juicio. Hizo lo que debía hacer. No sé qué más se puede hacer", declaró Whoopi Goldberg. Michael B. Jordan, protagonista de Black Panther, añadió: "Me encantaría hacer Creed IV juntos, entre otros proyectos". Matthew McConaughey, por su parte, dijo: "Lo conozco y es alguien que se esfuerza constantemente por mejorar como persona, como hombre y como actor. Creo en él".