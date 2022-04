Rupert Grint casi deja el cine para vender helados tras el éxito de Harry Potter

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

Rupert Grint, el emblemático Ron Weasley de la saga 'Harry Potter', estuvo a punto de retirarse de la actuación tras terminar la saga. El actor estuvo a punto no solo de dejar la profesión, sino que pensaba ganarse la vida vendiendo helados. Reconocido ahora por series como 'Snatch' o 'Servant', el intérprete se sintió tentado a abandonar por la fama que le dio la franquicia del niño mago.

El actor que ha rodado con Guillermo del Toro su nuevo proyecto para televisión, la serie 'Cabinet of Curiosities', reveló a New York Times que estuvo tentado de dejar de ser actor porque estaba preocupado de que no pudiera "convertirse en un intérprete adulto", tras finalizar su etapa en 'Harry Potter'.

"Sin duda pensé: ¿Es demasiado tarde para elegir otra cosa?", declaró Grint al medio estadounidense, señalando que llegó a comprarse una furgoneta de helados de color rosa y blanca, la cual condujo hacia su casa familiar, en el norte de Londres, en su último día de rodaje.

Sin embargo, el propio rotativo revela que Grint decidió pensárselo mejor y se tomó un año sabático y fue ahí cuando decidió volver a intentarlo. Aunque compañeros de la saga le enviaron propuestas, Grint optó por aceptar trabajos más atrevidos, serios y adultos, como debutar en teatro con la obra 'Mojo' de Jez Butterworth o estar protagonizar ficciones como 'Baja por enfermedad'.

MÁS ALLÁ DE HARRY POTTER

No es extraño que Grint haya sentido la presión provocada por el fenómeno 'Harry Potter'. Reconocido en todo el mundo, el reto de que el público le dejase de ver como Ron Weasley era muy grande, así como el riesgo de quedarse encasillado en papeles similares.

Aunque, tal y como le ha sucedido a Daniel Radcliffe o Emma Watson, el que los fans les reconozcan aún por ser Harry, Ron y Hermione no ha impedido que la industria les haya dado la oportunidad a los tres de desarrollar sus carreras con proyectos muy diferentes.

En el caso de Grint, recientemente encarnó al inspector Crome en 'El misterio de la guía de ferrocarriles', adaptación de la novela de Agatha Christie, además estar en 'Servant', la cual ya ha sido renovada por una cuarta temporada.