Daniel Radcliffe reconoce que tiene una "extraña relación con" Robert Pattison desde que coincidieron en Harry Potter

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

Daniel Radcliffe coincidió con Robert Pattison en Harry Potter y el cáliz de fuego, la cuarta entrega de la saga que dirigió Mike Newell en 2005. Desde entonces, reconoce el protagonista de la saba basada en los libros de J.K. Rowling, mantiene una "extraña relación" con la antaño estrella de la franquicia Crepúsculo y nuevo Batman en el filme que se estrenará el próximo año.

Durante una entrevista concedida a The Johnathan Ross Show, Radcliffe explicó que él y Pattinson no han hablado en mucho tiempo pero que sólo tiene cosas buenas que decir sobre el tiempo que pasaron juntos en aquella cuarta entrega de la franquicia.

"Literalmente, primero estaba en Nueva York, a punto de rodar Equus y me encontraba en la avenida de Westside, me di la vuelta y vi aquella valla publicitaria y dije: '¡Qué, conozco a ese tío!' No había oído hablar entonces de las novelas de Crepúsculo. No fui consciente de ese fenómeno. Y sí, es extraño. Tenemos una relación muy peculiar ahora, en la que básicamente, nos comunicamos sólo a través de periodistas", afirmó.

Radcliffe continuó diciendo que: "No nos hemos visto en años. Todo el mundo asume que somos buenos amigos, pero le conocí, fue un tipo encantador cuando trabajé con él", concluyó el actor contrariado ante el hecho de que aún le pregunten por su relación por Pattinson.

A las órdenes de Matt Reeves, Robert Pattinson encarnará a Bruce Wayne en The Batman, la nueva adaptación cinematográfica del mítico personaje de DC Comics que llegará a los cines en marzo del próximo año.

Mientras tanto, Radcliffe tiene pendiente el reencuentro con sus compañeros de reparto en la saga Harry Potter, Rupert Grint (Ron Weasly) y Emma Watson (Hermionne Granger) para un evento especial de HBO Max que recordará el legado de la franquicia con motivo del 20º aniversario de su estreno en cines.