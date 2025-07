La fugaz referencia a Batman oculta en el Superman de James Gunn

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

Superman ya ha aterrizado en las salas, suponiendo el estreno en cines del nuevo universo DC de James Gunn y Peter Safran. Y aunque aún no se sabe cuándo otro de los más míticos personajes de las grapas, Batman, tendrá su propia película en la franquicia, el filme de Gunn ya ha hecho un guiño al caballero oscuro. Una referencia tan sutil y fugaz... que muchos habrán pasado por alto.

La cinta protagonizada por David Corenswet tiene lugar en un universo donde los metahumanos llevan conviviendo con los humanos siglos, por lo que se deduce que muchos otros héroes y villanos, aparte de los que aparecen en la película, podrían estar en activo.

Aunque en ningún momento se nombra a Bruce Wayne ni a su alter ego justiciero, lo que sí se aprecia en un fugaz momento es una referencia a Gotham. Así, durante la evacuación de Metrópolis por la gran brecha interdimensional que amenaza con destruirlo todo, puede verse una señal de tráfico con el desvío hacia la ciudad natal del caballero oscuro.

Cabe decir que tradicionalmente en las grapas, Metrópolis y Gotham son localidades muy cercanas o directamente vecinas, algo que podría ser así también en el universo de Gunn. Por otro lado, tal y como señala ScreenRant, algunos fans han creído ver una referencia al Batman de Robert Pattinson en las noticias sobre inundaciones, que podrían conectar con la trama de la cinta de Matt Reeves. No obstante, tanto Gunn como Reeves han dejado claro varias veces que el DCU tendrá un nuevo Batman.

En todo caso, este guiño en la nueva película de superman no es la primera referencia al caballero oscuro que Gunn incluye en su nuevo universo DC. Ya en Creature Commandos, la serie de animación que es oficialmente el primer título del DCI, en un flashback aparece la silueta de Batman, revelándose como el responsable de que el Doctor Fósforo acabara en la cárcel y en una visión de un futuro posapocalíptico, crucificado junto a otros héroes.

Por el momento no se ha anunciado qué actor encarnará a Bruce Wayne/Batman, si bien DC tiene en su horizonte una cinta centrada en el personaje y su hijo y compañero, Damian Wayne/Robin, The Brave and the Bold, dirigida por Andy Muschietti, responsable de filmes como The Flash o las dos entregas de It.