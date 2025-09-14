Gran SPOILER del Joker del DCU en nuevas imágenes del rodaje de Clayface

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Clayface (Cara de barro) tiene previsto su estreno el 11 de septiembre de 2026. La cinta centrada en el mítico villano cambiaformas de Batman continúa su rodaje en Liverpool y las últimas imágenes que se han filtrado del set hacen referencia a otro icónico personaje de DC que podría irrumpir en el universo cinematográfico capitaneado por James Gunn y Peter Safran... el mismísimo Joker.

Una de las imágenes del set que ya circulan por redes sociales muestra un revelador cartel en blanco y negro convocando una protesta. "La corrupción es el enemigo del pueblo. Marcha contra la GCPD. Park Row, Gotham. Este sábado a las 2 p.m. Únete al Joker", reza el anuncio.

Have fun with these! This was took yesterday by myself as the set was getting put together pic.twitter.com/vo0Zu99Ibf — widow (@whitewidow616) September 9, 2025

Aunque la referencia al Príncipe Payaso del Crimen no implique necesariamente que este vaya a aparecer en persona en la película dirigida por James Watkins, sin duda está claro que es una figura ya existente en ese universo, el nuevo DCU de Gunn y Safran, con un legado y unos seguidores.

Cabe decir que este cartel no es el primer guiño al Joker que se ve en el set de Clayface y es que ya anteriores imágenes habían mostrado un interesante grafiti en el que podía leerse "The Jokers".

A Joker reference was spotted on the set of ‘Clayface’



Grafitti says ‘The Jokers’ 🃏



📷 @lilyfnrose pic.twitter.com/actfYJXwaB — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) August 30, 2025

Mike Flanagan escribió el primer guion de la película, reconociendo haberse inspirado en la serie animada de Batman, en la que Clayface era el actor Matt Hagen, que empleaba una crema antienvejecimiento para mantenerse joven que sería su ruina. Hossein Amini tomó el testigo de Flanagan como guionista.

"Lo que tiene Clayface que es tan genial es que Peter [Safran] y yo pensábamos, cuando producíamos películas de terror y The Belko Experiment, todas esas cosas, que si hubiéramos recibido este guion como una película de terror, sin formar parte en absoluto del universo cinematográfico de DC, sería una increíble película de terror corporal ('body horror'), y que no habríamos dudado en aprovechar la oportunidad de hacerla", explicó Gunn durante una aparición en el podcast de DC Studios Showcase.

"Así que es una gran película de terror, inteligente, divertida, en un género que me encanta, que es el terror corporal", señaló el cineasta, adelantando que, si bien la cinta todavía no ha recibido una calificación por edades, lo más probable es que sea solo para adultos.

Clayface estará protagonizada por Tom Rhys Harries y contará en su reparto con Naomi Ackie, que encarnará a Caitlin Bates, Max Minghella como el prometido de esta, John, y Eddie Marsan en un papel aún por revelar.