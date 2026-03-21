De Iron Man a Dios Emperador: El Doctor Doom de Downey Jr evolucionará hasta su forma más omnipotente en Doomsday - MARVEL/GETTY FOR DISNEY
MADRID, 21 Mar. (CulturaOcio) -
Siete años después de colgar el manto de Iron Man en Vengadores: Endgame, Robert Downey Jr. regresa al UCM, aunque en un papel muy diferente. El actor dará vida al Doctor Doom, un personaje que ya apareció brevemente en una escena post-créditos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, pero que no se ha dejado ver en los breves adelantos de Vengadores: Doomsday (cuya fecha de estreno está prevista para el próximo 18 de diciembre) recientemente lanzados por Marvel. Ahora, un objeto promocional ha ofrecido un nuevo vistazo al mítico antagonista.
El rostro del villano (o, más bien, su máscara) aparece en un llavero de Doomsday y, según señala ComicBookMovie, apunta a un diseño fiel a los cómics y debidamente aterrador.
De acuerdo al medio estadounidense, y pese a que por el momento los vistazos a Doom han sido de este estilo, formando parte de objetos de 'merchandising' o arte promocional, la máscara del personaje parece ser ligeramente distinta cada vez.
Así, existen motivos para creer que el soberano de Latveria presentará diferentes 'looks' a lo largo de la cinta de los hermanos Russo, quizá simbolizando una evolución hasta su versión omnipotente, el Dios Emperador Doom, a la que los héroes se podrían enfrentar en Secret Wars.
ROBERT DOWNEY JR., MUY IMPLICADO EN VENGADORES: DOOMSDAY
Se sabe desde hace tiempo que Downey Jr. está muy implicado en la creación de su personaje para Vengadores: Doomsday. "Está muy metido en el proyecto. Está muy comprometido", señalaba Joe Russo el año pasado en declaraciones a Entertainment Tonight, indicando que el actor estaba escribiendo la historia de "trasfondo" de Doom, así como "dando ideas para el vestuario".
"Esta mañana, antes de llegar aquí, hemos hablado por teléfono con él sobre este tema. Le encantan los personajes tridimensionales con mucha profundidad. Ve una oportunidad real en este personaje", añadió el cineasta, que en ese momento se encontraba promocionando Estado eléctrico junto a su hermano.
Aparte de con Downey Jr. como Doom, la quinta entrega de Vengadores contará con Chris Evans (Steve Rogers/Capitán América), Chris Hemsworth (Thor), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), Anthony Mackie (Sam Wilson/Capitán América), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M'Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Tom Hiddleston (Loki).
El filme también integrará en el UCM a un buen puñado de X-Men del antiguo universo Fox, como Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Rondador Nocturno), Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope) y Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambito), entre otros muchos.
Pedro Pascal (Reed Richards/Mr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/La Cosa) completan el extenso elenco.