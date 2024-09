Ridley Scott avisa a Russell Crowe antes de Gladiator 2: "Que no empiece a quejarse"

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Uno de los estrenos más esperados antes de que acabe este 2024 es Gladiator 2, el próximo 15 de noviembre. La secuela de la cinta protagonizada por Russell Crowe, cuyo papel como Máximo Décimo Meridio le valió un Oscar a mejor actor, está ambientada años después de la primera y recupera a algunos de sus personajes... aunque no a su protagonista. Crowe, que ha confesado estar celoso ante la nueva entrega, ni siquiera fue consultado durante su producción y ahora Ridley Scott ha explicado por qué y ha contestado a sus quejas.

"Creo que [Crowe] es todavía uno de los mejores actores del mundo, y creo que tenemos una buena relación. Espero que así sea. Siempre y cuando no empiece a quejarse de que no se le consultó. ¿Por qué iba a hacerlo? Está muerto", señaló el director de Gladiator y su inminente secuela en declaraciones a Empire. En efecto, el personaje de Crowe moría en los últimos compases del filme del año 2000, aunque consiguiendo quitarle la vida también a su oponente, el malvado emperador Cómodo (Joaquin Phoenix).

De hecho, a pesar de sus comentarios, en los que lamentaba verse excluido de la secuela, el oscarizado actor reconocía que, al fin y al cabo, el viaje de su personaje acabó en el primer filme. "Me incomoda un poco el hecho de que estén haciendo otra película. ¿Sabes? Porque claro, estoy muerto y enterrado así que no tengo ni voz ni voto en nada de lo que se haga", afirmaba hace unos meses el intérprete en una entrevista concedida al canal de Youtube Kyle Meredith With...

"Un par de cosas han llegado a mis oídos y pienso: 'No, no, no. Eso no está en el viaje moral de ese personaje en concreto'. Pero ya sabes, no puedo decir nada, yo estoy a dos metros bajo tierra. Así que, ya veremos cómo es Gladiator 2", expresó Crowe.

Por su parte, para Scott estaba claro el rumbo que debían seguir con la nueva película: "La trama, francamente, estaba delante de nuestras narices". "Creo que lo teníamos tan cerca, delante de nuestras narices, que pensamos que era demasiado sencillo", ha explicado.

"Gladiator II, del legendario director Ridley Scott, continúa la epopeya de poder, intriga y venganza ambientada en la Antigua Roma. Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma", reza la sinopsis oficial de la película.

Escrita por David Scarpa, Gladiator 2 contará en su reparto con Paul Mescal como Lucio Vero, Pedro Pascal como el general Marco Acacio, Denzel Washington como Macrinus, Joshep Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta, además de con Connie Nielsen y Derek Jacobi, que repiten sus papeles de la cinta original, Lucilla y Gracchus.