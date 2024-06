MADRID, 13 Jun. (CulturaOcio) -

Gladiator 2, la secuela de la galardonada cinta dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquin Phoenix, llegará a los cines el 22 de noviembre. Y la que fuera estrella de esta primera entrega, ha vuelto a mostrar su "incomodidad" con esta continuación de la que se siente excluido, ya que versará sobre Luciud Verus, el niño que aparecía en la cinta original como nieto del emperador Marco Aurelio (Richard Harris) y que ahora estará interpretado por Paul Mescal.

Crow, que ganó el Oscar a mejor actor en el año 2001 por su interpretación de Máximo Décimo Meridio, ya arremetió en 2023 contra las incesantes preguntas que recibía al respecto de la secuela. En esta ocasión, el objeto de su ataque no ha sido la curiosidad de la prensa, sino el hecho de que no hayan contado con él para ningún aspecto de la producción.

"Me incomoda un poco el hecho de que estén haciendo otra película. ¿Sabes? Porque claro, estoy muerto y enterrado así que no tengo ni voz ni voto en nada de lo que se haga", afirmó Crowe en una entrevista concedida al canal de Youtube Kyle Meredith With...

El actor incidió también en como han continuado la historia tras la épica y trágica muerte de su personaje: "Un par de cosas han llegado a mis oídos y pienso: 'No, no, no. Eso no está en el viaje moral de ese personaje en concreto'. Pero ya sabes, no puedo decir nada, yo estoy a dos metros bajo tierra. Así que, ya veremos cómo es Gladiator 2".

"Miro hacia atrás y veo todas las cosas que vinieron después de Gladiator y todas las puertas que esa película en particular me abrió", dijo el actor que, tras la cinta de Scott, protagonizó consecutivamente otros dos éxitos como Una mente maravillosa y Master and Commander. "Así que, siendo honesto, definitivamente hay un matiz de melancolía, siento un poco de celos, porque me recuerda a cuando era joven", afirmó el intérprete.

A pesar de sus 60 años de edad y de contar con una extensa carrera actoral que se extiende a lo largo de 35 años, el neozelandés sigue un ritmo de trabajo muy acelerado. Recientemente, se estrenó la cinta de terror El exorcismo de Georgetown y ya ha rodado Kraven el Cazador, spin-off de Spider-Man donde da vida al padre del protagonista. En su agenda aparecen también el biopic del pintor Mark Rothko, titulado Rothko, y el drama histórico Nuremberg.

Gladiator 2, dirigida por Scott y escrita por David Scarpa, contará en su reparto, además del mencionado Mescal, con Pedro Pascal como un general que acaba en la arena, Denzel Washington como un antiguo esclavo que maneja los hilos en la sombra, Joshep Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta, además de Connie Nielsen y Derek Jacobi, que repiten sus papeles de la cinta original, Lucilla y Gracchus. El elenco actoral lo completan May Calamawy, Peter Mensah, Matt Lucas, Lior Raz y Tim McInnerny en roles que todavía no han sido desvelados.