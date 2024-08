MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

En su extensa filmografía, Ridley Scott tiene numerosos títulos icónicos y Gladiator se cuenta entre ellos. Ahora, el próximo 15 de noviembre, casi 25 años desde el estreno de la cinta protagonizada por Russell Crowe, llegará a los cines su secuela, con Paul Mescal y Pedro Pascal encabezando el nuevo reparto. Las últimas imágenes muestran a ambos actores preparados para el combate y es que a la cinta no le faltará una buena dosis de acción y épica.

"Es acción pura y dura", prometía Scott en declaraciones a Empire. En una de las imágenes de la película publicadas por el medio estadounidense, Mescal aparece en la arena del Coliseo, vestido como un esclavo y sosteniendo una cadena, preparado para defenderse de cualquier amenaza. El actor da vida a Lucio Vero, sobrino del pérfido emperador Cómodo (Joaquin Phoenix) en la película original.

EXCLUSIVE ⚔️



In #GladiatorII, Paul Mescal's Lucius inverts Maximus' story from the original.



"He has the same unspoken loathing for Rome," says writer David Scarpa. "We're watching echoes of the same man, but almost his opposite number."



READ MORE: https://t.co/kZEW1PZt9O pic.twitter.com/sjVObYwlkb — Empire Magazine (@empiremagazine) August 22, 2024

"Siempre había tenido una especie de ambición latente de hacer algo más muscular y físico", explica el intérprete. Mescal confiesa haber querido "sorprender al público" con este papel y, al igual que Scott, adelanta escenas llenas de acción: "Tienes la sensación de que sus cuerpos se ralentizan mientras luchan. No es como el ting-ting-ting. Es más brutal. Sientes la fatiga".

EXCLUSIVE ⚔️



For Paul Mescal, #GladiatorII is the chance to step into bigger, more blockbuster territory.



"I'd always had an ambition to do something more muscular and physical," he tells Empire. "I wanted to surprise an audience, because I knew that I have this kind of role… pic.twitter.com/QHQnYi14RN — Empire Magazine (@empiremagazine) August 22, 2024

Por otro lado, Pascal interpreta al general Marco Acacio, un romano que sirvió bajo las órdenes de Máximo Décimo Meridio (el personaje de Crowe en la cinta original) y que ahora mantiene una relación con Lucilla (Connie Nielsen). En las nuevas imágenes, Pascal, a diferencia de Mescal, aparece propiamente vestido y armado para la batalla y ya inmerso en la misma, acometiendo al enemigo con su espada.

EXCLUSIVE ⚔️#GladiatorII is "the best thing I’ve ever made", Ridley Scott tells Empire.



Or, at least, "one of the best things". "I’ve made a few good’uns," he says.



READ MORE: https://t.co/xc8KtnJeVx pic.twitter.com/TyTKTzCGpz — Empire Magazine (@empiremagazine) August 22, 2024

"Es lo mejor que he hecho nunca", declaraba por su parte Scott al referirse a la secuela de Gladiator. "Una de las mejores cosas", matizaba después el director, responsable de películas míticas como Blade Runner, Alien, el octavo pasajero o Thelma & Louise.

Escrita por David Scarpa, Gladiator 2 contará en su reparto, junto a los mencionados Mescal, Pascal y Nielsen (que retoma su papel de la cinta original), con Denzel Washington como Macrinus, Joshep Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta y Derek Jacobi, quien vuelve a dar vida a Gracchus. El elenco actoral lo completan Tim McInnerny (Thraex), Alec Utgoff (Darius), Alexander Karim (Ravi), Riana Duce (Hyacinthia), May Calamawy, Peter Mensah, Matt Lucas y Lior Raz, entre otros.