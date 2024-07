¿Quién es Acacius, el personaje de Pedro Pascal en Gladiator 2?

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

Gladiator II llegará a los cines el 15 de noviembre. La secuela del icónico filme, que volverá a estar dirigida por Ridley Scott, se centrará en la figura de Lucius Verus, el niño al que daba vida Spencer Treat Clark en la primera entrega y que en esta cinta es ya un adulto, encarnado por Paul Mescal. Junto a este, tendrá especial importancia el personaje de Pedro Pascal, cuyo papel se había mantenido en secreto y sobre el que ya hay nuevos detalles.

Pascal interpretará a un general romano llamado Marcus Acacius que toma parte de la invasión a África. Es en ese contexto cuando el camino de su personaje se cruza con el de Lucius, quien vive al norte del continente, en Numidia, junto a su mujer e hija.

Lucius es llevado a Roma como prisionero de guerra y allí se entera de que su madre, Lucilla (a quien vuelve a encarnar Connie Nielsen), tiene una relación con el general. Por otro lado, la vinculación de Acacius con el gran protagonista de la primera cinta, Máximo Décimo Meridio, no se limita a la relación con la que fuera ex amante del personaje de Russel Crowe, sino que además sirvió bajo las órdenes de este, siendo uno de sus subalternos en la película del 2000.

"Esta película tiene una identidad moldeada por su legado [el de Maximus]. No tendría sentido que no lo tuviera", ha explicado Pascal en declaraciones a Vanity Fair. El actor describe su personaje como un luchador que "aprendió del mejor" y, sin embargo, es distinto de su mentor y, por tanto "capaz de cosas diferentes".

"Por supuesto este código de honor está arraigado en su entrenamiento y en su existencia. Pero al fin y al cabo, es una persona diferente. Y eso no puede cambiar quién es. Máximo es Máximo, y eso no puede ser replicado", aclara. Además, el intérprete hace hincapié en la impulsividad de su personaje: "Creo que pasan muchas cosas antes de que puedas pararte a cuestionar lo que has hecho. Y luego, por supuesto, ya no se puede cambiar. Es un general muy, muy bueno, lo que puede significar un asesino muy bueno".

¿BASADAO EN UN PERSONAJE REAL?

Así como Máximo no estaba basado en ninguna figura histórica real en concreto, también el personaje de Acacius ha sido creado expresamente para la ficción. A pesar de que Crowe no vaya a regresar para la secuela, algo que tiene sentido dado que su personaje moría al final de la primera cinta, su historia estará muy presente.

Gladiator 2, dirigida por Scott y escrita por David Scarpa, contará en su reparto, además de con los mencionado Mescal y Pascal, con Denzel Washington como un antiguo esclavo que maneja los hilos en la sombra, Joshep Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta, y Derek Jacobi como Gracchus, que al igual que Nielsen repite su papel de la cinta original.