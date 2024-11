Ridley Scott explica el final de Gladiator 2 y señala la gran diferencia con la película de Russel Crowe

MADRID, 23 Nov. (CulturaOcio) -

Gladiator II sigue arrasando en cines. La secuela de la mítica cinta del año 2000 protagonizada por Russell Crowe es uno de los estrenos del año que está ambientado más de 15 años después de los eventos de la película original, cuenta con un reparto totalmente diferente (a excepción de un par de actores) y, según unas misteriosas palabras de Ridley Scott, parece que acabará de manera muy distinta.

En los compases finales de Gladiator, Máximo Décimo Meridio (Crowe) moría en la arena, consiguiendo matar al emperador Cómodo (Joaquin Phoenix) antes de exhalar su último aliento. Así, el personaje principal no solo completaba su venganza, sino que además descansaba al fin, reuniéndose con su familia en la otra vida.

Gladiator II sigue a Lucio (Paul Mescal), sobrino de Cómodo y, según se ha revelado, hijo de Máximo y Lucilla (Connie Nielsen) y aunque los adelantos ya sugerían, y su estreno ha confirmado, su historia comenzará de manera similar a la del personaje de Crowe, como era de esperar el desenlace es distinto. El propio Scott, que ya ha anunciado que se encuentra trabajando en una tercera entrega de la saga, ha hablado del final Gladiator 2 despertando algunas teorías.

EL 'SPOILER' DE SCOTT

"El final de Gladiator II recuerda a El Padrino, con Michael Corleone encontrándose con un trabajo que no quería y preguntándose: 'Y ahora, padre, ¿qué hago?'", adelantaba el legendario cineasta en declaraciones a Premiere, ofreciendo, quizá sin quererlo, un detalle clave. Y es que resulta lógico pensar que el personaje que al final del filme se encuentre en la misma tesitura que Corleone sea precisamente Lucio.

Scott explicó que la tercera entrega "tratará de un hombre que no quiere estar donde está", lo que podría interpretarse como que el personaje de Mescal, que posee sangre de emperadores pero no desea el trono, acabe con el destino de Roma en sus manos. De esta manera, el final de Gladiator II es también trágico como el de la primera película, ya que, a pesar de sobrevivir, Lucio no conseguirá la paz y, como su padre, se sacrifica de algún modo por el bien de los ciudadanos. Pero a diferencia del filme de 2000, los eventos no pondrán punto final a su historia.

Por otro lado el final de Gladiator II presenta ya al villano principal de la tercera entrega que no será otro que el personaje encarnado por Denzel Washington un hombre frío, calculador e increiblemente manipulador y astuto que usa a todos como piezas en su gran tablero de ajedrez. Su único objetivo no es otro que el poder... que ha alcanzado en esta secuela pero que sin duda alguna chocará con las ansias de Lucio de reconstruir el sueño de una Roma justa que tenían su padre y su abuelo.

"Gladiator II, del legendario director Ridley Scott, continúa la epopeya de poder, intriga y venganza ambientada en la Antigua Roma. Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma", reza la sinopsis oficial de la película.

Escrita por David Scarpa, Gladiator 2 está protagonizada por Mescal en el papel de Lucio, Washington como Macrinus, Pedro Pascal como el general Marco Acacio, Joshep Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta, además de Connie Nielsen y Derek Jacobi, que repiten sus papeles de la cinta original, Lucilla y Gracchus. Completan el reparto Tim McInnerny (Thraex), Alec Utgoff (Darius), Alexander Karim (Ravi), Riana Duce (Hyacinthia), May Calamawy, Peter Mensah, Matt Lucas y Lior Raz.