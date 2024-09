Bestial tráiler de Gladiator 2 que confirma la conexión con Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe)

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

El próximo 15 de noviembre llega a los cines Gladiator II, la esperada continuación de la mítica cinta que en el año 2000 dirigió Ridley Scott y protagonizó Russell Crowe en un papel que le valió el Oscar. El cineasta vuelve a ponerse al frente de esta secuela que ha lanzado un nuevo y espectacular tráiler que confirma la conexión directa entre el nuevo protagonista del filme, interpretado por Paul Mesca, y el legendario hispano, Máximo Décimo Meridio.

"Es un arte elegir gladiadores... suelen sen prisioneros de guerra", dice Macrinus, el personaje de Denzel Washington al inicio del adelanto, cargado de acción y violentas escenas de lucha, que también muestra al personaje de Pedo Pascal, un valeroso general romano, tomando la ciudad en la que vive Lucio, el protagonista encarnado por P Mescal al que prometen llegar a la "grandeza" desde la arena del Coliseo.

Pero el joven tiene otros planes. Una obsesión. La venganza. "Con el general me basta, Roma me lo ha quitado todo... pero alcanzaré mi venganza", replica al ser tentado por su nuevo "dueño" que, por cierto, también tiene sus propios planes. "Tengo la confianza de los emperadores, eso me llevará hasta el trono y tú serás mi instrumento", avisa.

Es entonces cuando irrumpe en escena Lucilla, de nuevo encarnada pro Connie Nielsen, para confirmar que Lucio es, efectivamente y sí, el hijo de Máximo Décimo Meridio, el protagonista de la cinta original que fue interpretado por Russel Crowe.

"Fuerza y honor", proclama el personaje de Mescal que, fiel al legado de su padre, no solo es un formidable gladiador, también es un líder nato y hombre de justos propósitos. "Yo no lucho por el poder, lucho para liberar a Roma de hombres como ellos", clama mientras incita a la revolución contra los tiranos.

"Gladiator II, del legendario director Ridley Scott, continúa la epopeya de poder, intriga y venganza ambientada en la Antigua Roma. Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio (Paul Mescal) se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma", reza la sinopsis oficial del filme.

Escrita por David Scarpa, Gladiator 2 contará en su reparto con Paul Mescal como Lucio Vero, Pedro Pascal como el general Marco Acacio, Denzel Washington como Macrinus, Joshep Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta, además de con Connie Nielsen y Derek Jacobi, que repiten sus papeles de la cinta original, Lucilla y Gracchus. El elenco lo completan Tim McInnerny (Thraex), Alec Utgoff (Darius), Alexander Karim (Ravi), Riana Duce (Hyacinthia), May Calamawy, Peter Mensah, Matt Lucas y Lior Raz, en papeles aún desconocidos.