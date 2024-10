Gladiator 2: Paul Mescal revela el duro consejo que le dio Ridley Scott el primer día de rodaje

MADRID, 8 Oct. (CulturaOcio) -

Gladiator II, secuela de la mítica cinta del año 2000 de Ridley Scott, llegará a los cines el próximo 15 de noviembre. Las expectativas son altas, ya que la película original fue un éxito entre el público y la crítica, ganadora de 5 premios Oscar, entre ellos el de mejor película y mejor actor para Russell Crowe. No resulta sorprendente por tanto que Paul Mescal, que protagoniza la nueva entrega, haya confesado haberse sentido nervioso al inicio del rodaje, algo que el legendario director de filmes como Blade Runner o Alien atajó con unas duras pero prácticas palabras.

"Creo que el primer día, al salir y ver que había entre doscientos y mil extras, con hogueras encendidas, y los muros de Marruecos, pensé: 'Oh... esto es jodidamente grande'", ha recordado Mescal en declaraciones a Total Film. "Pero... lo primero que dijo [Ridley] antes del rodaje fue: 'Tus nervios no me sirven para nada'. Que es Ridley en pocas palabras, pero es lo perfecto para decir, porque es muy liberador. Tiene toda la razón", explicó.

Según revelaron los adelantos, Mescal encarna en el filme al hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y Máximo Décimo Meridio (el personaje de Crowe en la cinta original), años después de la muerte de este. "Creo que el legado que ha dejado [Crowe] con esa primera película es extraordinario. Creo que intenté conscientemente sacarme de la cabeza las proyecciones que la gente pudiera tener de lo que significa esta película", reflexionó el actor de Normal People.

El intérprete ha revelado además que no vio la película del año 2000 después de que le eligieran para el papel, considerando que "no se gana nada [estudiándola como preparación], ya que se trata de un personaje diferente". "Lo que intenté hacer fue descubrir exactamente quién era Lucio y dónde radicaban las diferencias entre Lucio y Máximo", explicaba recientemente en declaraciones a Entertainment Weekly.

"Años después de presenciar la muerte del admirado héroe Máximo a manos de su tío, Lucio (Mescal) se ve forzado a entrar en el Coliseo tras ser testigo de la conquista de su hogar por parte de los tiránicos emperadores que dirigen Roma con puño de hierro. Con un corazón desbordante de furia y el futuro del imperio en juego, Lucio debe rememorar su pasado en busca de la fuerza y el honor que devuelvan al pueblo la gloria perdida de Roma", reza la sinopsis oficial del filme.

Escrita por David Scarpa, Gladiator II cuenta en su reparto con el mencionado Mescal, Pedro Pascal como el general Marco Acacio y Denzel Washington en la piel de Macrinus, además de Joshep Quinn y Fred Hechinger como los emperadores Caracalla y Geta y Connie Nielsen y Derek Jacobi, que repiten sus papeles de la cinta original, Lucilla y Gracchus.