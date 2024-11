Gladiator 2: Ridley Scott desmiente a Denzel Washington y dice que lo del beso gay "es una gilipollez"

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Gladiator 2 ya ha aterrizado a las salas de cine de forma triunfal. Recientemente, Denzel Washington reveló que rodó una escena en la que su personaje, Macrino, besaba a un hombre pero que esa secuencia fue eliminada del montaje final. Ahora, Ridley Scott ha abordado esta cuestión, desmintiendo al intérprete al afirmar que "nunca ocurrió" y ha calificado la polémica como "una gilipollez".

"En realidad besé a un hombre en la película, pero lo quitaron, lo cortaron, creo que se acobardaron", señaló hace unos días Washington en una entrevista con Gaytey al ser preguntado sobre "cómo de gay era el Imperio romano". Su personaje, Macrino, un rico y poderoso comerciante que tiene sus propios gladiadores, hace mención en varias ocasiones de sus relaciones sexuales con otros hombres. La polémica estaba servida y el director y varios integrantes del reparto han tenido que responder en los últimos días a esta cuestión sobre la decisión de excluir este metraje.

En la premier del filme en Los Ángeles, Variety preguntó a Scott sobre el tema y este contestó a lo que Washington declaró: "No, eso es una gilipollez". El director aseguró que el beso "nunca ocurrió" y que los dos actores simplemente "actuaron en el momento".

Ridley Scott denies that Denzel Washington's same-sex kiss that was cut from #Gladiator2 happened: "They acted the moment — it didn't happen." pic.twitter.com/FstxCHBKRt