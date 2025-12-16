Revelados los 4 protagonistas de los tráileres de Vengadores: Doomsday

MADRID, 16 Dic. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday aterrizará en los cines el 18 de diciembre de 2026, con Robert Downey Jr. convertido ahora en el temible Víctor Von Doom. Ahora ha salido a la luz quiénes serán los cuatro protagonistas de los distintos tráileres que Marvel tiene preparados de la cinta de Joe y Anthony Russo para proyectarse antes de Avatar: Fuego y ceniza, este 19 de diciembre.

Según las últimas informaciones, los vídeos se lanzarán semanalmente a partir de este jueves 18 de diciembre tres de estos cuatro adelantos serán teasers más breves, centrados en tres de los personajes principales, mientras que el cuarto ya será un tráiler propiamente dicho al completo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El primero de estos cuatro avances está centrado en el que una vez fuese el Capitán América del UCM: Steve Rogers y del que aparentemente ya se han filtrado unas imágenes. Thor (Chris Hemsworth) será el protagonista del segundo adelanto.

En cuanto al tercero estará dedicado al Doctor Doom. Cabe destacar por otro lado, que estos tres adelantos serán teasers más breves, mientras que el cuarto ya será un tráiler completo.

The ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ teasers have been revealed:



• Week 1 — Steve Rogers

• Week 2 — Thor

• Week 3 — Doctor Doom

• Week 4 — Full Teaser Trailer



(via: https://t.co/RRcCh4cEXS) pic.twitter.com/MPPmeCPT61 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) December 15, 2025

Esto refuerza, como señalaba Daniel Richtman en Patreon, que cada una de las versiones del tráiler de Doomsday será ligeramente distinta, con sutiles cambios de tono y distintas escenas. El insider afirmaba, además, que estos adelantos concluirán con una cuenta atrás hasta Doomsday.

Una estrategia que recuerda a la ya empleada por Universal Pictures y Nolan como antesala al lanzamiento en 2023 de Oppenheimer. Asimismo, tras asegurar que el adelanto de Vengadores 5 ya había llegado a los cines de su localidad, MikeTheProgram ha confirmado que tendrá una duración de 1 minuto y 27 segundos y que se proyectará después de un anuncio antipiratería de Disney, el cual se extenderá durante 34 segundos.

The first teaser for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ is officially 1 minute and 27 seconds long.



Disney will be showing an “Anti Piracy Policy” PSA right before it plays.



(via @MikeTheProgram) pic.twitter.com/iRoU38o4Ot — Marvel Report (@MarvelReport_) December 13, 2025

Esto, sin embargo, probablemente no evitará que, dada la expectación por Doomsday, las redes se inunden con grabaciones a baja calidad del avance. Cabe la posibilidad de que esto sea precisamente lo que pretende Disney. Después de todo, las filtraciones en redes sociales del tráiler de Avatar 3 y del prólogo de La Odisea -la ambiciosa cinta con la que Christopher Nolan llevará al cine el épico poema de Homero y que se estrenará el 17 de julio de 2026- no hicieron que las expectativas de los fans se diluyeran.