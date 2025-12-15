Archivo - Filtrado el prólogo de La Odisea de Nolan con la batalla de Troya y el cíclope - UNIVERSAL PICTURES - Archivo

El 17 de julio de 2026 desembarcará en las salas La Odisea, la ambiciosa superproducción de Christopher Nolan que adapta el poema épico de Homero. No hace mucho se confirmó que los espectadores podrían disfrutar, a la espera del primer tráiler el 19 de diciembre y antes de la proyección de Avatar: Fuego y Ceniza, de un prólogo de seis minutos en los cines Imax, que se ha filtrado y presenta la épica batalla de Troya, además de un primer vistazo al cíclope.

Según señala ComicBookMovie.com, las imágenes -que no están tardando en ser eliminadas de las redes- arrancan con la partitura de Ludwig Göransson. El clip no muestra el inicio completo del prólogo, que comienza con el rey espartano Menelao (Jon Bernthal) preguntándole a Telémaco (Tom Holland) si "conoce la historia del caballo". Después entran en escena Odiseo (Matt Damon) y sus soldados, ocultos en el interior del descomunal equino de madera, mientras los troyanos lo conducen arrastrándolo hacia la ciudad e insertando espadas para comprobar que los griegos no se encuentran dentro.

Al caer la noche, Odiseo lidera un ataque sigiloso, eliminando enemigos uno por uno mientras los griegos intentan abrir la puerta principal de la ciudad. La tensión comienza a aumentar hasta que da comienzo una batalla a gran escala. Entonces, antes de concluir, el avance muestra destellos de trepidantes secuencias de acción y las imágenes revelan al imponente cíclope Polifemo.

Cabe recordar que Nolan abordó su visión acerca de los elementos fantásticos del filme, como el propio cíclope, las sirenas o la hechicera Circe. "Una de las cosas que necesitaba resolver era cómo abordar los elementos mitológicos de una manera más o menos realista", explicó en recientes declaraciones a Empire.

"El gran avance creativo al pensar en los dioses fue darme cuenta de que todo lo que hoy explicamos con ciencia alguna vez fue considerado sobrenatural. Los relámpagos, los truenos, los terremotos, los volcanes... la gente literalmente veía dioses en todas partes; no solo señales de los dioses, sino las acciones directas de los dioses", añadió Nolan.

"No quiero adelantar mucho más, salvo decir que, para estas personas, lo sobrenatural está en todas partes. Es una parte fundamental de sus vidas. Y creo que es muy divertido aprovechar eso", afirmó.

El poema épico de Homero narra el viaje de diez años de Ulises/Odiseo, lleno de desafíos y monstruos, de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya. Dirigida y escrita por Nolan, además de los ya mencionados Damon, Bernthal y Holland, La Odisea -cuyo presupuesto ronda los 250 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más cara del cineasta- también está protagonizada por Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Mia Goth, Will Yun Lee y Anne Hathaway, entre otros.