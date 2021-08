Revelado el título oficial de Matrix 4 y filtrados los primeros detalles de la trama desde la CinemaCon

MADRID, 25 Ago. (CulturaOcio) -

La cuarta entrega de la saga Matrix, que estará de nuevo protagonizada por Keanu Reeves y dirigida por Lana Wachowski, llegará a los cines el 17 de diciembre. A pocos meses de su estreno, Warner Bros. ya ha revelado el título oficial de la nueva entrega.

Según informa Deadline, la cinta se titula The Matrix: Resurrections. El título fue revelado durante la CinemaCon junto con un tráiler que por el momento solo se pudo ver en el evento. En el clip aparece el personaje de Neil Patrick Harris hablando con Neo (Keanu Reeves). Todo apunta a que Neo está atrapado en un mundo en blucle, al igual que ocurrió en la primera entrega.

"¿Estoy loco?" pregunta Neo. "No usamos esa palabra aquí", dice el terapeuta interpretado por Harris. El protagonista también se encuentra con Trinity (Carrie Anne Moss) en un café. "¿Nos conocemos?", pregunta ella. En otra secuencia se ve a Neo convirtiéndose en anciano en un espejo. Una versión de Morfeo más joven le dice "es hora de volar" y le entrega una pastilla roja.

Keanu Reeves ya confirmó previamente que The Matrix: Resurrections no es una precuela, sino que tendrá lugar después de los eventos de Matrix Revolutions, cinta en la que mueren Neo y Trinity. "No habrá vuelta al pasado", dijo el actor en ese momento.

Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Jessica Henwick, Priyanka Chopra y Jonathan Groff, entre otros, completan el elenco. Wachowski, Aleksandar Hemon y David Mitchell están detrás del guion. Uno de los grandes ausentes del reparto es Laurence Fishburne, quien apareció en las tres primeras películas. "No participaré en la próxima película de Matrix. Tendréis que preguntar a Lana Wachowski por qué porque no tengo una respuesta para eso", declaró el intérprete a Collider.