¿Filtrado el título de Matrix 4 con importantes pistas sobre Neo?

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

Hasta ahora, los detalles sobre la cuarta entrega de Matrix, que traerá de vuelta a Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity) y Jada Pinkett Smith (Niobe), eran escasos, ya que la trama de la cinta se mantiene en el más riguroso secreto. Sin embargo, gracias a una foto publicada en las redes sociales, el título de la secuela puede haberse filtado, dando importantes pistas del destino de la franquicia.

Shunika Terry, una de las maquilladoras de la cinta que dirige Lana Wachowsky, ha publicado una imagen (recogida por Nerding Reviews) en la que se muestra un regalo que recibió el equipo de Matrix 4. Y lo interesante es que, en el objeto, aparece el que podría ser el título oficial del filme, y que involucra directamente a Neo: Matrix Resurrections.

Titles of The #Matrix4 has leaked online by the makeup artist who worked with the cast. The new sequel will bring back at least two dead characters to the Matrix. The Title explains a lot about what we can expect from the movie#MatrixResurrection #Matrix4https://t.co/gRfOTh5XCv pic.twitter.com/St44iPqA5M