Lilly Wachowski carga contra Elon Musk e Ivanka Trump por sus referencias a Matrix: "¡Que os jodan!"

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Lilly Wachowski no trabajará en la cuarta y tardía entrega de la saga The Matrix, que escribe y dirige y su hermana Lana. Pero parece que la cineasta tiene mucho cariño a su trabajo, porque no pasa por alto que gente como Elon Musk o Ivanka Trump utilicen su obra para mandar mensajes políticos.

El fundador de Tesla, Elon Musk, tuiteó el domingo un mensaje en el que decía que la gente "debería tomar la pastilla roja" para darse cuenta de cómo funciona realmente el mundo y dejar de vivir una mentira. La hija de Donald Trump, Ivanka, retuiteó el mensaje diciendo que ella ya la había "tomado", a lo que Lilly Wachowski respondió con un rotundo "¡Qué os jodan a los dos!".

Fuck both of you — Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 17, 2020

En The Matrix, la píldora roja simboliza la verdad, ya que es la que Morfeo le ofrece a Neo antes de su "despertar". El personaje de Laurence Fishburne le dice a Keanu Reeves que tiene dos opciones, tomar la pastilla azul y olvidarse de Matrix, o por el contrario tomar la roja y descubrir la verdad oculta tras la humanidad.

En el argot político estadounidense, la expresión "tomar la píldora roja" se refiere al hecho de asumir puntos de vista e ideales conservadores. Musk lanzó el mensaje a raíz de su nueva política que desafía a la cuarentena impuesta por el gobierno, a la que tacha de "fascista", que incluye el cierre de negocios en Estados Unidos. El dueño de Tesla ha amenazado con sacar la sede de la compañía de California si las medidas preventivas siguen adelante.

Actualmente la producción de The Matrix 4 se encuentra parada a causa del COVID-19, pero se espera que pueda reanudarse en julio con Keanu Reeves de nuevo al frente del reparto. Mientras tanto, Lilly Wachowski está trabajando en la serie de Showtime Work in Progress.