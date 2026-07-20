¿Ha Revelado Jon Bernthal El Regreso De Un Personaje Clave De Daredevil En Spider-Man: Brand New Day? - MARVEL/DISNEY+

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Jon Bernthal volverá a interpretar a Frank Castle en Spider-Man: Brand New Day, que llegará a los cines el 29 de julio. Sin embargo, además de su regreso como The Punisher, el actor podría haber revelado sin pretenderlo la vuelta de otro importante personaje de Daredevil en la película protagonizada por Tom Holland.

Bernthal mencionó una escena en la que Castle despierta mientras Peter Parker se recupera en un hospital. "Es muy gracioso, porque acabo de regrabar el diálogo (ADR) de la escena en la que me despierto en el hospital. Y pensaba: '¿Qué pasa con eso?'", comentó él durante una entrevista conjunta con Holland para Noovie.

"Quedaba fatal. '¿Por qué me despierto así?'. ¿Sabéis lo que hice? Me quedé dormido de verdad. La escena quedó genial. Lo del despertar, no tanto", añadió, dirigiéndose a Holland. "De verdad vi la película y pensé: 'Es una gran interpretación'", respondió este.

EL REGRESO DE CLAIRE TEMPLE EN BRAND NEW DAY

Este detalle casual sobre el hospital apunta directamente a un comentario que Daniel Richtman dejó caer recientemente acerca del regreso de Rosario Dawson como Claire Temple, alias la enfermera de noche, en Brand New Day para atender a un Peter gravemente herido después de que The Punisher lo traslade al hospital.

De confirmarse, supondría el regreso de Dawson como la enfermera que atendía a los héroes heridos tanto en Daredevil como en el resto de series de Marvel para Netflix. Además, el hecho de que Bernthal hiciera ese comentario dirigiéndose expresamente a Holland parece apuntar a que Frank Castle se encuentra junto a Peter Parker en esa escena del hospital.

Temple era la enfermera que cosía a Matt Murdock tras sus salidas y palizas nocturnas como Daredevil. Posteriormente, el personaje de Dawson apareció tanto en Jessica Jones como en Iron Fist, Luke Cage y The Defenders. Por otra parte, su aparición en Brand New Day abre la puerta a que la cinta recree una histórica viñeta del arco de Civil War, donde Castle sostiene en brazos a un Spider-Man gravemente herido mientras pide desesperadamente ayuda médica.

Más allá de Castle y Temple, el otro gran personaje de la etapa de Marvel en Netflix que muchos seguidores marvelitas esperan ver en Brand New Day es Daredevil. Además, los avances de la película ya mostraban a una horda de ninjas con un aspecto similar al de La Mano, la ancestral organización criminal a la que Matt Murdock ya se enfrentó tanto en la serie de Netflix como en los cómics de Marvel.

En cuanto al resto de personajes, Luke Cage e Iron Fist, recientemente salieron a la luz unas imágenes que parecían confirmar su regreso en la tercera temporada de Daredevil: Born Again, tras el retorno de Krysten Ritter como Jessica Jones en la segunda entrega de la ficción de Disney+.