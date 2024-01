Revelado el astronómico sueldo de Daisy Ridley en Star Wars: Nueva Orden Jedi

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

El regreso de Daisy Ridley como Rey Skywalker fue anunciado durante la pasada Star Wars Celebration. El personaje protagonizará una nueva película provisionalmente titulada Star Wars: Nueva Orden Jedi, que retoma la trama del personaje 15 años después de los eventos del Episodio IX. Y, por lo visto, será un retorno muy bien pagado.

El sueldo de Ridley en su primer filme de la saga galáctica oscilaba entre los 200.000 y 300.000 dólares. Presuntamente, en la nueva película la actriz cobraría 12,5 millones de dólares. Un salario tan alto podría indicar, amén del nuevo status de la actriz tras su debut en la última trilogía de Star Wars, la confianza de Disney en el éxito de la nueva cinta. El dato ha sido revelado por el insider Jeff Snider en el podcast The Hot Mic.

Teniendo en cuenta que Harrison Ford cobró alrededor de 10 millones de dólares por su papel en El despertar de la fuerza y las apariciones de Mark Hamill y Carrie Fisher también supusieron sueldos millonarios, según recoge ScreenRant, el regreso de Rey podría equipararse económicamente al de personajes tan icónicos de la saga como Han Solo, Luke Skywalker o Leia Organa. Por otro lado, con el citado sueldo, Ridley igualaría a algunas de las actrices mejor pagadas de 2022.

The Hot Mic no ha revelado ninguna otra novedad de la película protagonizada por Ridley más allá de confirmar que sigue adelante con guión de Steven Knight, desmintiendo así los rumores de cancelación. Por otro lado, y aunque todavía no exista una fecha de estreno oficial para la Nueva Orden Jedi, el insider especula que podría ser uno de los estrenos programados para 2026, probablemente después del lanzamiento del filme de Filoni que pondrá fin al 'Mandoverso'.

Otros proyectos anunciados por Lucasfilm son una cinta dirigida por James Mangold, que relatará la historia del primer caballero Jedi, 25.000 años antes de la Saga Skywalker y un largometraje con Taika Waititi y otro con Shawn Levy.