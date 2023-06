Mark Hamill da malas noticias sobre Star Wars: La Nueva Orden Jedi

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

Daisy Ridley volverá a interpretar a Rey en Star Wars: New Jedi Order (Star Wars: La Nueva Orden Jedi), película que estará ambientada 15 años después del final del Episodio IX: El ascenso de Skywalker. Apenas se conocen detalles sobre el filme, pero recientemente Mark Hamill ha revelado si participará o no en el rol de Luke Skywalker.

The Hollywood Reporter preguntó a Hamill si existía la posibilidad de que apareciera en la cinta. "No, no tengo ninguna expectativa de que eso suceda", contestó el intérprete. Sharmeen Obaid-Chinoy dirigirá Star Wars: New Jedi Order a partir de un guion escrito por Steven Knight. Por el momento, Ridley es la única estrella confirmada del elenco. Aunque aún no se ha anunciado la fecha oficial de estreno, se espera que la producción llegue a los cines en 2027.

Tras debutar en La guerra de las galaxias. Episodio IV: Una nueva esperanza, Hamill volvió a dar vida a Luke Skywalker en El imperio contraataca y El retorno del Jedi. Después de unos años ausente de la saga, retomó el rol en la última trilogía, participando en El despertar de la Fuerza, Los últimos Jedi y El ascenso de Skywalker.

Ya en 2020 Hamill aseguró que no tenía intención de volver a la saga Star Wars. "No puedo imaginármelo. Tuve un principio, un nudo y un desenlace. Esas películas me dieron mucho más de lo que esperaba cuando empezamos. Mi despedida fue en el Episodio IX y fue agridulce. Amo a todas esas personas y sin duda tengo afecto por George Lucas y el personaje que creó. Estoy lleno de gratitud por lo que me ha dado y por mi carrera, pero no quiero ser codicioso. Todavía hay muchas más historias que contar y muchos grandes actores para que las cuenten, no me necesitan", confesó a Entertainment Weekly.

Además de la película de Rey, Lucasfilm también está preparando una cinta titulada Dawn of the Jedi y dirigida por James Mangold, así como un filme dirigido por Dave Filoni que servirá como crossover de The Mandalorian, El libro de Boba Fett y Ashoka.