Revelada la intro de Star Wars: La Alta República: "La galaxia está en paz, gobernada por..."

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

Con la publicación del primer libro de la nueva saga de 'Star Wars', 'La Alta República', cada vez más cerca, van conociéndose más datos de lo que promete ser el gran origen de una de las franquicias más exitosas de la historia. Situada la trama 200 años antes de lo ocurrido en 'La amenaza fantasma', ahora ha podido conocerse cuál será la introducción que tendrá este nuevo arco narrativo.

Ha sido la web StarWars.com la que ha filtrado la que será el prefacio oficial de 'La Alta República', cuya primera novela será 'Light of the Jedi', escrita por Charles Soule. Aunque dos siglos antes eran los Jedi los que protegían la galaxia en un período de paz, eso no significa que no hubiera batallas contra el lado oscuro.

"La galaxia está en paz, gobernada por la gloriosa República y protegida por los nobles y sabios caballeros Jedi. Como símbolo de benevolencia, la República está a punto de lanzar la estación Starlight Beacon, que estará en los bordes de los confines del universo", reza la introducción.

"Esta nueva estación espacial servirá como una llama de esperanza para todo aquel que la vislumbre. Pero, así como un magnífico renacimiento se expande por toda la República, también lo hace un nuevo y temible adversario. Ahora los guardianes de la paz y la justicia deberán enfrentarse a una amenaza que hará peligrar a los propios Jedi, como también a la galaxia y la misma Fuerza", continúa.

UN WESTERN ESPACIAL

Todo apunta a que 'La Alta República' será un auténtico western espacial. Ya lo adelantó Soule en una entrevista para The Hollywood Reporter, en la que declaró que los caballeros Jedi serán una especie de justicieros o sheriffs de la galaxia. "Voy a explorar distintos géneros de una forma que no se hubiese visto nunca en la franquicia", adelantó.

La breve introducción de la nueva saga apunta en esa dirección. De momento, tocará esperar a enero de 2021, que será cuando 'Light of the Jedi' se publique en Estados Unidos y, por fin, podrá saberse cómo será esta galaxia en la que la Fuerza va más allá del clan Skywalker.