Nicolas Cage, calvo y deprimido en la primera imagen de Dream Scenario, su nueva película

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Nicolas Cage tiene nuevo proyecto en el horizonte. El ganador del Oscar en 1995 por Leaving Las Vegas protagonizará Dream Scenario, una nueva comedia de terror producida por la compañía A24 que se estrenara en el Festival de cine de Toronto de este año y en la que, según adelanta la primera imagen oficial del filme, lucirá un aspecto muy diferente.

La instantánea muestra a Cage calvo y deprimido que está caminando por un aparcamiento casi desierto con una mochila mientras que detrás de él aparece un vehículo que con la palabra "perdedor" pintada con aerosol rosa en letras mayúsculas .

Todavía no hay mucha información sobre la trama de Dream Scenario, más allá de su rocambolesca trama en la que Cage dará vida a un profesor de universidad que tiene la posibilidad de colarse en los sueños de los demás. Un singular personaje que termina convirtiéndose en el hombre más popular del campus.

El filme estará dirigido por Kristoffer Borgli, director de Sick of Myself en 2022 y, junto a Cage, contara junto con un elenco que incluye a Michael Cera (Barbie), Julianna Nicholson (Blonde), Kate Berlant (No te preocupes querida) o Dylan Baker (Requiem por un sueño). Por el momento Dream Scenario no tiene fecha de estreno en cines pero se proyectará por primera vez en la gran pantalla 7 de septiembre en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto.