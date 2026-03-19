Dunesday: la batalla en taquilla entre Vengadores: Doomsday y Dune 3 que aterra a las salas de cine - MARVEL/WARNER BROS.

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

El 18 de diciembre de 2026 llegará a los cines tanto Vengadores: Doomsday, el próximo gran evento de Marvel Studios, como Dune: Parte tres, cierre de la trilogía protagonizada por Timothée Chalamet y dirigida por Denis Villeneuve. Robert Downey Jr. bautizó al duelo en taquilla que protagonizarán dos de las películas más esperadas del año como Dunesday, un choque de superproducciones que mantiene en alerta al sector de la exhibición cinematográfica.

"Alguien tiene que moverse. Es un nivel de saturación que no tiene sentido, sobre todo después de los últimos años con las salas de cine en aprietos", lamenta a The Hollywood Reporter un representante anónimo de una cadena de cines. La fuente considera que "una película de Vengadores y Dune 3 son apuestas seguras" como para que ambas coincidan en la semana previa a Navidad, una de las fechas más codiciadas del calendario de estrenos.

Más allá de que una parte del público pueda optar por ver solo uno de los dos largometrajes, dos estrenos de semejante magnitud afecta en especial al resto de la cartelera. El exhibidor asegura que "será especialmente malo para los distribuidores de menor tamaño porque todo el mundo va a liberar todas las pantallas posibles para esas dos películas". De esta forma, Doomsday y Dune obligarán a los cines a volcar el mayor número de pantallas en ellos, reduciendo al mínimo el espacio disponible para otras películas previstas en esas mismas fechas.

LA GRAN BATALLA ENTRE VENGADORES Y DUNE ES EN IMAX

El choque entre Dune: Parte tres y Vengadores: Doomsday no tiene por qué traducirse necesariamente en un daño para ambas, pues puede acabar jugando a su favor al convertir ese 18 de diciembre en un acontecimiento cinematográfico como ocurrió con el Barbenheimer en 2023. Aquel precedente demostró que dos grandes títulos podían retroalimentarse en taquilla en lugar de anularse mutuamente: Barbie recaudó 1.447 millones de dólares en todo el mundo, mientras que Oppenheimer alcanzó los 975,8 millones.

Donde sí puede producirse una competencia más directa es en el terreno de las pantallas premium de gran formato, categoría en la que están las salas IMAX. En ese frente, Dune parte con ventaja porque tiene aseguradas tres semanas de exclusividad en IMAX. "Que Doomsday se quede sin pantallas premium de gran formato es una locura. Es dinero gratis", opina una nueva fuente anónima al medio estadounidense.

No obstante, otro profesional del sector de exhibición cinematográfica sostiene que, desde el punto de vista de los cines, el estreno simultáneo de Dune 3 y Doomsday no es precisamente un problema. "Quedarán muchas salas normales para ambas películas una vez se repartan el resto de pantallas premium de gran formato", señala. "Nosotros ganamos seguro, tendremos dos películas enormes durante las dos semanas de las vacaciones de Navidad", añade.

Queda por ver hasta qué punto este duelo condicionará la recaudación en taquilla de ambos proyectos. La primera entrega de Dune amasó 410,7 millones de dólares a nivel mundial, mientras que Dune: Parte dos elevó el listón hasta los 714,8 millones. Por su parte, Vengadores: Endgame recaudó 2.799,4 millones de dólares en todo el mundo y es la segunda película más taquillera de la historia, solo por detrás de Avatar.

Quien saldrá mejor parada de este choque de superproducciones es Florence Pugh, presente en las dos películas. En Dune: Parte tres, la actriz retomará su papel como la princesa Irulan, mientras que en Doomsday volverá a encarnar a Yelena Belova, líder de los Thunderbolts, también conocidos como Los Nuevos Vengadores.